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Тимофей Трибунцев делает шаг длиною в год!!!

31 октября
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31 октября 2008
В ноябре свой первый день рождения отметит спектакль «Повесть о капитане Копейкине»!
В основе спектакля – ранняя редакция гоголевской «Повести о капитане Копейкине» из поэмы «Мертвые души». Сюжет вполне актуален и сегодня: боевой офицер, выйдя в отставку, бесполезно хлопочет о пенсии и, получив от властей указание - искать средства к существованию своими силами, становится атаманом разбойников.
Роль Копейкина в спектакле исполняет артист театра «Сатирикон» Тимофей Трибунцев, «актер редкого темперамента — маленький, бойкий, яростный» (Павел Руднев).
«Он уже не раз доказал свое умение держать зал, создав целую галерею блестящих персонажей второго плана, которые подчас запоминались лучше главных героев. В «Повести о капитане Копейкине» режиссер дал возможность актеру Трибунцеву развернуться в полную мощь. Актер играет своего Копейкина несколько отстраненно, не сливаясь с ним полностью. Чем-то он неуловимо напоминает Юрия ДеточкинаСмоктуновского: щупленький, невысокий, несколько нескладный, в дешевом советском пальто и с потертым чемоданом. В его широких распахнутых наивных глазах, как в зеркале, отражаются все движения души — и простодушная вера в порядочность власти, и глубокое отчаяние, мгновенно превращающееся в жажду мести…» (Анна Банасюкевич, журнал «Театральная касса»).
Кстати, Тимофея Трибунцева вы наверняка хорошо знаете, если смотрели такие фильмы, как «Ликвидация», «Остров», «Глянец», «Отрыв».
«Повесть о капитане Копейкине» состоится 3 ноября на сцене Театра.doc. Начало спектакля в 20 часов.
Если Вы не успеваете за билетами в офис Центра драматургии и режиссуры или в кассу «Сцены на Беговой», Вы сможете купить их прямо в Театре.doc. Билеты продаются за полчаса до начала спектакля.
Цена билетов: 300 руб.
Справки и заказ билетов:
www.cdr.theatre.ru
касса «Сцены на Беговой» - 8 (495) 945-32-45
Офис Центра драматургии и режиссуры – 8 (499) 248-0254, 248-9282.
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Тимофей Трибунцев делает шаг длиною в год!!! фотографии
Тимофей Трибунцев делает шаг длиною в год!!! фотографии
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№ 1
Tataniya (Kiev)   22.12.2010 - 20:36
Тимофей Трибунцев не играл в Глянце! читать далее>>
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