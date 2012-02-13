И.В.Сталин - «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма

анонс

27 августа 2006

Освящение и открытие Иркутского театра

"30 августа в 1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра. … Александр Александрович Корнилов ( прим. -русский историк, писатель, профессор Петербургского политехнического института) познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2 октября 1890 года сгорел деревянный театр, построенный в 1873 году генерал-губернатором Синельниковым на средства Базанова, Немчинова и Сибирякова.