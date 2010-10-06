Возраст красоты

анонс

Постановление об аресте Всеволода Мейерхольда подписал лично нарком Берия. В числе обвинений, предъявленных ему на первом же допросе, помимо "преступной связи" с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом и Юрием Олешей, значилась "работа на японскую, на литовскую разведку".

22 октября 2006

С художника спросится!

13 ноября далекого двадцать первого года зрители, пришедшие в старинный арбатский особняк на спектакль "Чудо Святого Антония" М. Метерлинка в постановке Е.Б. Вахтангова , стали свидетелями рождения нового театра - Третьей Студии Московского Художественного театра, переименованной впоследствии, в 1926 году, в театр имени своего основателя и руководителя - Евгения Вахтангова.