Возраст красоты

6 октября исполнилось 65 лет актрисе театра им. В. Ф. Комиссаржевской
, заслуженной артистке России Валентине Паниной
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Валентина Панина
, заслуженная артистка России, родилась 6 октября 1945 года в Омске, закончила Московское Театральное училище им. М. С. Щепкина при Малом театре СССР, работала в Театре им. Пушкина
(1968-1984), Театре им. Ленинского комсомола
(1984-1988), с 1988 года является актрисой театра им. В. Ф. Комиссаржевской
.
Говорят, светлым и добрым людям возраст идет. Думаю, многие со мной согласятся, если я скажу, что с каждым годом Валентина Панина
становится действительно красивее, возникает ощущение какого-то внутреннего света. Внутри нее и рядом с ней есть подлинная гармония. Не так много улыбок искренних, настоящих. Улыбка Валентины Паниной
одаряет теплотой, уютом, какой-то «домашностью».
Нет смысла говорить, какая она замечательная актриса. Это знают и подтвердят многие. Она – дважды Лауреат Диплома Фестиваля драматического искусства СССР (1979, 1983), Лауреат Приза зрительских симпатий Общества «Театрал», мастер мелодекламации, музыкальных моноспектаклей (один из них – замечательный спектакль по песням К. Шульженко).
Актриса сыграла ряд центральных ролей по современным и классическим пьесам (Мать в спектакле «Фантазии Фарятьева» - Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова
, актриса Савина в спектакле «Элегия» по пьесе Т. Поплавского в партнерстве с Бруно Фрейндлих и пр.). Среди ее партнеров - корифеи старейшей «русской сцены»: Александр Борисов, Василий Меркурьев, Игорь Горбачев, Юрий Толубеев, Константин Адашевский.
Ее киноработы поражают широтой спектра и той самой талантливой органикой, рождающей подлинное искусство: она сыграла в классике советского кинематографа «Звезда пленительного счастья», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ослиная шкура» (где ее партнерами были Владимир Этуш, Светлана Немоляева, Зиновий Гердт, Татьяна Пельтцер, Николай Караченцов), а также в современных фильмах и сериалах: «Татьянин день», «Линия судьбы», «Одна тень на двоих», «Любовь как Любовь».
Валентина Панина
любит свой дом, свою семью, домашних питомцев. Любит готовить и проводить свободное время на даче. Жизненное кредо Валентины Паниной выражено надписью на любимом портрете Льва Толстого, который ей подарили друзья. «Ругают, порицают – радуйся. Хвалят, одобряют – бойся, огорчайся. Клевета, дурное ложное мнение, невозможность оправдаться есть лучшая школа добра»
.
Вот уже 22 года Валентина Панина
- актриса театра им. В. Ф. Комиссаржевской
. Именно здесь открылась еще одна грань широкого диапазона актрисы – острая характерность, комедийность. У нее были замечательные работы в спектаклях «Игрок», «Французские штучки», «Вор в раю». Сегодня актрису можно увидеть в спектаклях «Шут Балакирев» и «Страсти по дивану» (ближайший спектакль - 23 октября в 19.30). Последняя ее работа – одна из четырех женщин, чьи истории вплетаются в линию целого рода. Четыре женщины, взрослея, старея – невольно повторяют друг друга. Вечная история матери и дочери – со взаимными обидами, претензиями, эгоизмом – повторяется из поколение в поколение. И никто не хочет стать чуть добрее, чуть терпимее, чуть мудрее… Каждая из них чем-то неуловимым отличается от других. Героиня Валентины Паниной
– капризная, непримиримая, раздувающая конфликт с дочерью, ведет внутренний постоянный диалог с матерью, которой уже нет в живых. Она, как ребенок, жалуется, просит прощения, переживает за то, что не успела сказать… Ее персонаж узнаваем каждой женщиной. В ней есть то, что делает образ плотным, живым, даже родным – в нем есть та горькая правда и сладкие слезы, которые позволяют в этом мире нам оставаться людьми и иногда вспоминать о тех, кто рядом… В настоящий момент актриса занята в репетициях спектакля «Крейцерова соната», премьера которого состоится 7 ноября.
Коллеги и друзья в театре им. В. Ф. Комиссаржевской
поздравляют дорогого сердцу человека с 65-летием и желают ей нежности, добра в семье, радости в театре, творческой занятости, хорошего самочувствия и солнечных мгновений.
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