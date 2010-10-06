Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Возраст красоты

6 октября
Все года

Театральная хроника >>
6 октября 2010
6 октября исполнилось 65 лет актрисе театра им. В. Ф. Комиссаржевской, заслуженной артистке России Валентине Паниной.
Возраст красоты
Валентина Панина, заслуженная артистка России, родилась 6 октября 1945 года в Омске, закончила Московское Театральное училище им. М. С. Щепкина при Малом театре СССР, работала в Театре им. Пушкина (1968-1984), Театре им. Ленинского комсомола (1984-1988), с 1988 года является актрисой театра им. В. Ф. Комиссаржевской.
Говорят, светлым и добрым людям возраст идет. Думаю, многие со мной согласятся, если я скажу, что с каждым годом Валентина Панина становится действительно красивее, возникает ощущение какого-то внутреннего света. Внутри нее и рядом с ней есть подлинная гармония. Не так много улыбок искренних, настоящих. Улыбка Валентины Паниной одаряет теплотой, уютом, какой-то «домашностью».
Нет смысла говорить, какая она замечательная актриса. Это знают и подтвердят многие. Она – дважды Лауреат Диплома Фестиваля драматического искусства СССР (1979, 1983), Лауреат Приза зрительских симпатий Общества «Театрал», мастер мелодекламации, музыкальных моноспектаклей (один из них – замечательный спектакль по песням К. Шульженко).
Актриса сыграла ряд центральных ролей по современным и классическим пьесам (Мать в спектакле «Фантазии Фарятьева» - Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, актриса Савина в спектакле «Элегия» по пьесе Т. Поплавского в партнерстве с Бруно Фрейндлих и пр.). Среди ее партнеров - корифеи старейшей «русской сцены»: Александр Борисов, Василий Меркурьев, Игорь Горбачев, Юрий Толубеев, Константин Адашевский.
Ее киноработы поражают широтой спектра и той самой талантливой органикой, рождающей подлинное искусство: она сыграла в классике советского кинематографа «Звезда пленительного счастья», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ослиная шкура» (где ее партнерами были Владимир Этуш, Светлана Немоляева, Зиновий Гердт, Татьяна Пельтцер, Николай Караченцов), а также в современных фильмах и сериалах: «Татьянин день», «Линия судьбы», «Одна тень на двоих», «Любовь как Любовь».
Валентина Панина любит свой дом, свою семью, домашних питомцев. Любит готовить и проводить свободное время на даче. Жизненное кредо Валентины Паниной выражено надписью на любимом портрете Льва Толстого, который ей подарили друзья. «Ругают, порицают – радуйся. Хвалят, одобряют – бойся, огорчайся. Клевета, дурное ложное мнение, невозможность оправдаться есть лучшая школа добра».
Вот уже 22 года Валентина Панина - актриса театра им. В. Ф. Комиссаржевской. Именно здесь открылась еще одна грань широкого диапазона актрисы – острая характерность, комедийность. У нее были замечательные работы в спектаклях «Игрок», «Французские штучки», «Вор в раю». Сегодня актрису можно увидеть в спектаклях «Шут Балакирев» и «Страсти по дивану» (ближайший спектакль - 23 октября в 19.30). Последняя ее работа – одна из четырех женщин, чьи истории вплетаются в линию целого рода. Четыре женщины, взрослея, старея – невольно повторяют друг друга. Вечная история матери и дочери – со взаимными обидами, претензиями, эгоизмом – повторяется из поколение в поколение. И никто не хочет стать чуть добрее, чуть терпимее, чуть мудрее… Каждая из них чем-то неуловимым отличается от других. Героиня Валентины Паниной – капризная, непримиримая, раздувающая конфликт с дочерью, ведет внутренний постоянный диалог с матерью, которой уже нет в живых. Она, как ребенок, жалуется, просит прощения, переживает за то, что не успела сказать… Ее персонаж узнаваем каждой женщиной. В ней есть то, что делает образ плотным, живым, даже родным – в нем есть та горькая правда и сладкие слезы, которые позволяют в этом мире нам оставаться людьми и иногда вспоминать о тех, кто рядом… В настоящий момент актриса занята в репетициях спектакля «Крейцерова соната», премьера которого состоится 7 ноября.
Коллеги и друзья в театре им. В. Ф. Комиссаржевской поздравляют дорогого сердцу человека с 65-летием и желают ей нежности, добра в семье, радости в театре, творческой занятости, хорошего самочувствия и солнечных мгновений.

Светлана Володина
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Валентина Панина
театры
"Балтийский дом"Александринский театрДраматический театр им. В.Ф. КомиссаржевскойТеатр "Русская антреприза"

фотографии >>
Сцена из спектакля «Шут Балакирев»
Сцена из спектакля «Страсти по дивану»
Сцена из спектакля «Страсти по дивану»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Унижением и болью вырвали мое признание..."
"Унижением и болью вырвали мое признание..."
Постановление об аресте Всеволода Мейерхольда подписал лично нарком Берия. В числе обвинений, предъявленных ему на первом же допросе, помимо "преступной связи" с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом и Юрием Олешей, значилась "работа на японскую, на литовскую разведку".
С художника спросится!
13 ноября далекого двадцать первого года зрители, пришедшие в старинный арбатский особняк на спектакль "Чудо Святого Антония" М. Метерлинка в постановке Е.Б. Вахтангова , стали свидетелями рождения нового театра - Третьей Студии Московского Художественного театра, переименованной впоследствии, в 1926 году, в театр имени своего основателя и руководителя - Евгения Вахтангова.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Нила Крюкова
5 октября ушла из жизни актриса Нила Крюкова.
Махмуд Рафиков
4 октября ушёл из жизни кинооператор Махмуд Рафиков.
Леонид Лелькин
2 октября ушел из жизни актер Леонид Лелькин.
Роман Карцев
2 октября скончался актер Роман Карцев.
Шарль Азнавур
1 октября ушёл из жизни певец Шарль Азнавур.

День рождения >>

Эдуард Бредун
Юозас Будрайтис
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Вера Новикова
Сергей Перегудов
Александр Чмелёв
Ирина Шевчук
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Уэнди Роби
Джереми Систо
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
все родившиеся 6 октября >>

Премьеры ТВ

Катькино поле
6 октября
Россия 1
Конвой
6 октября
Первый канал
Призраки прошлого
6 октября
Россия 1
Шаг в бездну
6 октября
ТВЦ
Впереди день
8 октября
Россия 1
Квадрат
12 октября
Первый канал

ревью