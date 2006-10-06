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В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир"

6 октября
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6 октября 2006
Сразу два московских театра открыли сезон 2006-2007 года шекспировскими пьесами.
6 октября на сцене "Сатирикона" состоялась премьера спектакля Юрия Бутусова "Король Лир" с Константином Райкиным в заглавной роли. Кроме художественного руководителя в постановке заняты Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Наталия Вдовина, Максим Аверин и другие. Бутусов, как и в прежних своих работах, вольно интепретирует сюжет великой пьесы.
А Театр Российской Армии открыл 77-й сезон (помимо своего старого спектакля "Давным-давно") бессмертным "Гамлетом" Бориса Морозова с участием Екатерины Климовой. Премьера состоялась 8 октября, и посвящена она 100-летию со дня рождения великого русского композитора Д. Д. Шостаковича. В отличие от бутусовской постановки Шекспира эта более традиционна.
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персоны
Максим АверинНаталия ВдовинаЕкатерина КлимоваКонстантин РайкинАгриппина СтекловаДенис Суханов
театры
"Сатирикон"Театр Армии

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В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир" фотографии
В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир" фотографии
В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир" фотографии
В новом сезоне - "Вильям наш Шекспир" фотографии
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