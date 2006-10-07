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Трамвай на Арбате или Штирлиц на улице Лесной

7 октября
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7 октября 2006
Замечательная пьеса Теннесси Уильямса "Трамвай желание" в 2006 году вышла в лидеры по количеству постановок! Интерес к "Трамваю "Желание" не ослабевал никогда, но редко рождаются актрисы, способные сыграть многогранный образ Бланш Дюбуа, и режиссеры, способные передать атмосферу потрясающего произведения американского драматурга. "Империя звезд" на сцене Театра им. Вахтангова 7 и 29 октября представила спектакль Александра Марина "Трамвай "Желание". В ролях - Алена Бондарчук (Бланш Дюбуа), Екатерина Редникова (Стелла), Павел Новиков (Стэнли Ковальский), Александр Носик (Митч), Саид Дашук-Нигматулин (Пабло).
А комический театр "Квартет И" в начале октября выпустил новый спектакль "Штирлиц идет по коридору..." по пьесе А. Соколовой "Фантазии Фарятьева". Не похожая на предыдущие комедии "Квартета", постановка рассказывает смешную, трогательную, печальную историю любви немного странного человека к девушке. Главные роли героев, чьи судьбы ломает любовь, сыграли Олег Макаров и Олеся Судзиловская.
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персоны
Алёна БондарчукСаид Дашук-НигматулинОлег МакаровПавел НовиковАлександр НосикЕкатерина РедниковаОлеся Судзиловская

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Трамвай на Арбате или Штирлиц на улице Лесной фотографии
Трамвай на Арбате или Штирлиц на улице Лесной фотографии
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