В Москве появился новый театр "Практика". Его создатель Эдуард Бояков видит свой театр как центр новой урбанистической культуры, в котором встретятся драма, кино, видеоарт, современное искусство во всех его проявлениях. А актуальными темами станут – личность, власть, этнос, урбанизм, войны, религия, этика. Театр "Практика" открылся 24–часовым марафоном, во время которого были показаны все постановки, вошедшие в его октябрьский репертуар. На спектаклях и в три часа ночи, и в шесть часов утра был полный аншлаг.