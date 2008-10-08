Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина представляет премьеру спектакля "МАЙЗИНГЕР"

анонс

24 июля 2006 "В театре мне стало неинтересно..." Ангелина Иосифовна Степанова ушла из МХАТ 28 августа 1992 года. Новых ролей не было, старые спектакли, в которых она была занята, одряхлели. "Тартюф", поставленный Анатолием Эфросом (она играла госпожу Пернель), развалился.

14 декабря 1901 «Дети Ванюшина» в театре Корша В Москве в частном театре Федора Корша 14 декабря 1901 года состоялась премьера спектакля «Дети Ванюшина».

19 марта 1932 Создан Театр Морских сил Черного моря Зал рукоплещет постановке "Парижская коммуна", а за кулисами актеров ждёт приказ К. Е. Ворошилова об образовании Театра Черноморского флота.