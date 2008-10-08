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Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина представляет премьеру спектакля "МАЙЗИНГЕР"

8 октября
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8 октября 2008
«Майзингер» - неоднозначная и тонкая работа Германа Грекова. Драматург встраивает в современную «европейскую» структуру текста чеховские диалоги. В жесткой иронии над каноническим стилем - заложен глубокий постмодернистский заряд.
Главные герои спектакля - провинциальный режиссер, актриса, ее дочь, студент, влюбленный в нее… - типичный список действующих лиц классической пьесы… на первый взгляд. В своем стремлении добиться желаемого любыми способами, они переходят все границы. В итоге, пикник в загородном доме превращается в разборки со скандалами, истериками, откровениями и, как следствие, жестким финалом…
Приглашение в проект известного дизайнерского дуэта - вполне логичный ход. В лаконичном пространстве новой сцены ЦДР, - костюмы становятся основным визуальным фоном спектакля. Стиль Чистовой и Эндоуровой – четкие мужские линии, ограниченная палитра цвета: черный, белый серый. «Роковые принцессы» - так называют модельеров журналисты.
Герман Греков: «Пьеса началась с того, что в реальной жизни я встретил чеховских героев. Надо было что-то с ними делать. Как известно, чеховские герои всегда находятся в ожидании лучшего. Своего Годо. И мне захотелось, чтобы этот Годо к ним пришел. Так появился Майзингер. Кстати, Владимир Майзингер - это реальное лицо, замечательный актер Омского театра драмы. Он обладает удивительной способностью придавать своим персонажам метафизический оттенок. Поэтому фраза «На сцену входит Майзингер» стала для пьесы ключевой.
С режиссером Юрием Муравицким меня связывает почти десятилетний творческий тандем. И я считаю закономерным тот факт, что первую постановку пьесы осуществляет именно он.
Я не рассматриваю драматургический текст как литературу, для меня текст пьесы – это всего лишь повод для того, чтобы собраться вместе и рассказать историю. Поэтому мне очень любопытно посмотреть, какую историю расскажет Юрий. Тем более, как я знаю, ему есть что рассказать».
Юрий Муравицкий: «Для себя я определил тему спектакля, его основной мессидж так - «хаватит вы...ваться». Потому что в какой-то момент ты начинаешь понимать - все что сейчас происходит в мире, все это г…но - от того что люди вы…ваются, люди пытаются быть кем-то, кем на самом деле не являются. Эта проблема в моем восприятии наиболее актуальна, потому что сейчас подобный формат существования - общепризнанный. Я вижу вокруг себя много людей, которые сами себя придумали. Наше общество потеряло всякие ориентиры….
… «Майзингер» напоминает мне пространство фильмов Девида Линча. Патология, скрытая за повседневной реальностью. Герои Линча и их поступки кажутся обычными – но, тем не менее, тебя не покидает ощущение, что внутри всей это истории есть нечто, что заставляет чувствовать внутренний дискомфорт, напряжение. Это патология, отклонение от нормы».

Режиссер - Юрий Муравицкий
Текст - Герман Греков
Музыка: Студия SounDrama (Тарас Куценко – труба, Ольга Демина – виолончель, Владимир Кудрявцев – контрабас)
Художники по костюмам: Chistova&Еndourova
В ролях: Елена Одинцова, Камиль Тукаев, Анатолий Хропов, Валентин Степанов, Валерия Скороходова, Андрей Кирьян, Светлана Михалищева, Алексей Курганов, Тарас Куценко

Премьера 17, 18 октября.
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Валентин ВаллЕлена ОдинцоваВалерия СкороходоваКамиль ТукаевАнатолий Хропов
театры
ЦДР

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Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина представляет премьеру спектакля "МАЙЗИНГЕР" фотографии
Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина представляет премьеру спектакля "МАЙЗИНГЕР" фотографии
Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина представляет премьеру спектакля "МАЙЗИНГЕР" фотографии
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