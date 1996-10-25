Визитная карточка Юрия Завадского

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25 октября 1996 "Луна для пасынков судьбы" в Театре на Литейном В Театре на Литейном 25 октября 1996 года - премьера спектакля "Луна для пасынков судьбы".

8 мая 1923 Островский в Первом рабочем театре Пролеткульта 8 мая в Первом рабочем театре Пролеткульта прошла премьера спектакля «Мудрец» в постановке С. Эйзенштейна.

4 марта 2009 Скончался Петр Штейн На 60-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный режиссер театра и кино Петр Штейн. Об этом сообщили в семье режиссера. Интересный и талантливый постановщик многие годы своей жизни посвятил театру.