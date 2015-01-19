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Вы назначаетесь комиссаром над театром...

9 октября
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9 октября 1917
В 1904 году был открыт частный Оперный театр Зимина, быстро ставший популярным среди столичных любителей прекрасного. Много раз пели в Опере Зимина Шаляпин, Собинов, танцевала Матильда Кшесинская, с балетной труппой приезжал Михаил Фокин. В 1906 году в одном из концертов в женской гимназии С.И. Зимин услышал выступление Василия Дамаева и пригласил его в труппу театра. Газета "Русское слово" писала о нем: "В среде исполнителей выделяется тенор Дамаев, молодой певец показал редкий по тембру голос, блестящую дикцию".
В 1917 году, в результате всеобщей национализации после Октябрьской революции, театр 3имина был национализирован и стал государственным и получил новое название Театр Совета рабочих депутатов. В канун Октябрьской революции, 9 октября 1917 г. Политуправление военного Министерства направляет следующее письмо: "Комиссару Московского Большого театра Л.В.Собинову. Согласно ходатайству Московского Совета рабочих депутатов Вы назначаетесь комиссаром над театром Московского Совета рабочих депутатов (бывший театр Зимина)".
Василий Петрович Дамаев принял революцию с энтузиазмом - работу на оперной сцене сменяют концертные выступления перед рабочими и красноармейцами на заводах, в лазаретах, на митингах, в нетопленных железнодорожных вагонах...
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фотографии >>
Василий Петрович Дамаев в спектакле Театра Совета рабочих депутатов "Орестея" (партия Ореста)
Солист оперы Зимина, баритон Сергей Разуваев в опере "Фауст" (партия Валентина)
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