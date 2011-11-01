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Новая версия. Новая актриса

1 ноября
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1 ноября 2011
Новая версия. Новая актриса
1 и 2 ноября в 19.00 на Малой сцене театра им.В.Ф.Комиссаржевской - премьера новой версии спектакля «3d» в постановке Маргариты Бычковой. Роль всех трех женщина сыграла актриса Александра Сыдорук.
Сценография – Валентин Светозарев (Македония).
Художник по костюмам – Ника Велегжанинова.
Композитор – Артур Мкртчян (театр им.В.Ф.Комиссаржевской).
Пластика – Мария Кораблева.
Новая версия. Новая актриса
Спектакль «3d» - это режиссерский дебют заслуженной артистки России, актрисы театра им.В.Ф.Комиссаржевской Маргариты Бычковой. Это моноспектакль, где всех героинь от 16 до 64 лет играет одна актриса.
Три дуры, три дороги, три души, прекрасный пример женской независимости и победы над обстоятельствами… три женских монолога: остроумные, эмоциональные, не пафосные и не истеричные, ироничные, полные юмора и тихого сочувствия к героиням….
Это грусть, в меру разбавленная иронией. Это три истории, причем истории болезни, ведь отсутствие любви и понимания приводят героинь в клинику неврозов. Это три монолога женщин, которые друг друга не слышат.
В спектакле - необычные трехмерные декорации. Они разрушаются, уменьшаются, трансформируются.
Маргарита Бычкова
Маргарита Бычкова: «Спектакль про генетику женского одиночества. Пьеса Кшиштофа Бёзе «Рыдания» довольно пафосная, про страдание. Мы хотели снять этот пафос, и у нас получилась комедийная грусть. Хотя действие происходит в клинике неврозов, отношение к ситуации ироническое. Название спектакля подарено музыкантом Светланой Сургановой: Три девушки, три души, три дороги».
Спектакль – лауреат международного фестиваля моноспектаклей «Монокль».
10 ноября спектакль открывает фестиваль «АртОкраина» в театре «За Чёрной речкой».
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