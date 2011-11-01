Новая версия. Новая актриса

1
и 2 ноября
в 19.00
на Малой сцене театра им.В.Ф.Комиссаржевской
- премьера новой версии спектакля «3d»
в постановке Маргариты Бычковой
. Роль всех трех женщина сыграла актриса Александра Сыдорук
.
Сценография – Валентин Светозарев
(Македония).
Художник по костюмам – Ника Велегжанинова
.
Композитор – Артур Мкртчян
(театр им.В.Ф.Комиссаржевской
).
Пластика – Мария Кораблева
.
Спектакль «3d»
- это режиссерский дебют заслуженной артистки России, актрисы театра им.В.Ф.Комиссаржевской Маргариты Бычковой
. Это моноспектакль, где всех героинь от 16 до 64 лет играет одна актриса.
Три дуры, три дороги, три души, прекрасный пример женской независимости и победы над обстоятельствами… три женских монолога: остроумные, эмоциональные, не пафосные и не истеричные, ироничные, полные юмора и тихого сочувствия к героиням….
Это грусть, в меру разбавленная иронией. Это три истории, причем истории болезни, ведь отсутствие любви и понимания приводят героинь в клинику неврозов. Это три монолога женщин, которые друг друга не слышат.
В спектакле - необычные трехмерные декорации. Они разрушаются, уменьшаются, трансформируются.
Маргарита Бычкова: «Спектакль про генетику женского одиночества. Пьеса Кшиштофа Бёзе «Рыдания» довольно пафосная, про страдание. Мы хотели снять этот пафос, и у нас получилась комедийная грусть. Хотя действие происходит в клинике неврозов, отношение к ситуации ироническое. Название спектакля подарено музыкантом Светланой Сургановой: Три девушки, три души, три дороги».
Спектакль – лауреат международного фестиваля моноспектаклей «Монокль»
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10 ноября
спектакль открывает фестиваль «АртОкраина»
в театре «За Чёрной речкой»
.
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