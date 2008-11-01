Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера!

1 ноября
Все года

Театральная хроника >>
1 ноября 2008
В одном семейном Шведском замке некая эстетская компания [семейство Фальсеноф, первая буква фамилии и была взята в название] каждую зиму принимает у себя гостей, которым, посредством жестких экспериментов с воображением и психикой, методично сносит крышу. Декорации и костюмы минималистичны, т.к. для того, «чтобы качественно сойти с ума и хорошо помереть, декорации особенно и не нужны»
Некоторые зрительские комментарии:
- Лучшее из того что я видела. Финал просто обалденно поставлен! Весь спектакль на одном дыхании!!!!!!!!
- Музыкальное оформление - это отдельное достоинство спектакля, очень радует стильность и музыкальный вкус режиссера.
- Потрясающая энергетика спектакля, интересные находки.
- Через полгода, когда актеры «разыграются», это будет просто шедевр!
- Великолепно работают актеры. Спасибо!
- У меня просмотр на половину был через глазок видеоискателя, но на втором действии я плюнула на это дело и выключила камеру.
- ...возник тот волшебный нереальный мир, ради которого и есть театр..

«Я считаю «Замок..» такой предисторией, которую, например, Мегрэ должен был бы обязательно расшифровывать, если бы Агата Кристи написала бы такой роман. То есть можно посмотреть как этот запутанный детектив происходил». (К.Демидов - режиссёр)

Музыка: Arvo Pärt, Late Of The Pier, Cocorosie, Jacques Brel
Сайт театра: http://teatr-n.ucoz.org

Даты спектакля: 1, 2, 14 и 30 ноября
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Константин Демидов (II)Александр НосковНиколай ОрловскийНаталия ТитоваАнтон Чудецкий
театры
«Город N»

фотографии >>
Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера! фотографии
Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера! фотографии
Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера! фотографии
Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Елена Образцова назначена художественным руководителем Михайловского театра
Елена Образцова назначена художественным руководителем Михайловского театра
Прославленная оперная певица, народная артистка СССР Елена Образцова назначена художественным руководителем санкт-петербургского Театра оперы и балета имени Модеста Мусоргского (Михайловский театр).
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Давид Черкасский
30 октября ушел из жизни режиссёр Давид Черкасский
Марат Арипов
29 октября умер актер и режиссер Марат Арипов.
Марина Либакова-Ливанова
28 октября ушла из жизни актриса Марина Либакова-Ливанова.
Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.

День рождения >>

Мария Кнушевицкая
Анатолий Кубацкий
Анна Лисянская
Михаил Мартьянов
Александр Нестеров (III)
Георгий Николаенко
Мария Порошина
Александра Самохина
Фёдор Стригун
Тони Коллетт
Радован Лукавский
Фабрис Лукини
Джон МакИнери
Айшвария Рай
Катя Риман
Альдо Фабрици
все родившиеся 1 ноября >>

Премьеры ТВ

Ворона
29 октября
НТВ
Детки напрокат
29 октября
Пятница
Мажор-3
29 октября
Первый канал
Маруся
3 ноября
Россия 1
Мы всё равно будем вместе
3 ноября
Россия 1
Непредвиденные обстоятельства
4 ноября
Россия 1
Годунов
5 ноября
Россия 1
Зинка-москвичка
5 ноября
Россия 1
Контрибуция
5 ноября
Первый канал
Дуэт по праву
6 ноября
Россия 1

ревью