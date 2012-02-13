Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Опера-фарс А. Бородина «Богатыри» на сцене Камерного театра

10 ноября
Все года

Театральная хроника >>
10 ноября 1936
Камерный театр показал премьеру музыкального спектакля по опере-фарсу А. Бородина «Богатыри» в постановке А. Таирова, по либретто Демьяна Бедного и оформлении П. Баженова. Премьера прошла 10 ноября 1936 года с успехом, но... Председатель Совета Народных комиссаров СССР В.М.Молотов, посмотрев первый акт, бросил фразу «Безобразие! Богатыри ведь были замечательные люди» и демонст­ративно ушёл. Уже после премьеры в «Правде» всем разъяснили антинародную суть постановки, началась травля. Творческая интеллигенция откликнулась на снятие с репертуара пьесы Д.Бедного «Богатыри»:
Мейерхольд,: «Наконец-то стукнули Таирова так, как он этого заслуживал. Я веду список запрещенных пьес у Таирова, в этом списке "Богатыри" будут жемчужиной. И Демьяну так и надо».
Станиславский: «Большевики гениальны. Все, что делает Камерный театр, – не искусство. Это формализм. Это деляческий театр, это театр Коонен».
Ценин: «До тех пор, пока не кончится монархия в нашем театре, до тех пор, пока единолично все вопросы будет решать Таиров, не считающийся с ведущими работниками театра, до тех пор театр будут преследовать политические провалы».
Получивший отрицательную оценку председателя Комитета по делам искусств П. Керженцева спектакль был снят с репертуара.
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о запрете пьесы Д.Бедного «Богатыри» 14 ноября 1936 года № 44. п. 202 - О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного:Утвердить следующий проект постановления Комитета по делам искусств: Ввиду того, что опера-фарс Демьяна Бедного, поставленная под руководством А.Я.Таирова в Камерном театре с использованием музыки Бородина,
а) является попыткой возвеличения* разбойников Киевской Руси, как положительный революционный элемент, что противоречит истории и на сквозь фальшиво по своей политической тенденции;
б) огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа;
в) дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа, так как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры,
Комитет по делам искусств при СНК Союза ССР постановляет:
1) Пьесу "Богатыри" с репертуара снять, как чуждую советскому искусству.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр ТаировСергей Ценин
театры
Камерный театр под руководством А.Таирова

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

ЦДР. Открытие сезона
ЦДР. Открытие сезона
16 сентября спектаклем «Пойдем, нас ждет машина…» Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина открыл свой 12-й театральный сезон.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Николай Румянцев
8 ноября ушёл из жизни один из самых ярких актёров киножурнала "Ералаш" Николай Румянцев.
Амалия Панахова
8 ноября ушла из жизни азербайджанская актриса Амалия Панахова.
Сергей Черноглазов
7 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Черноглазов.
Арунас Сторпирштис
6 ноября ушёл из жизни актёр Арунас Сторпирштис.
Нелли Рачевская
5 ноября ушла из жизни актриса Нелли Рачевская.
Геннадий Четвериков
5 ноября ушёл из жизни актёр, каскадёр Геннадий Четвериков.
Наталия Корчагина
5 ноября ушла из жизни актриса Наталия Корчагина.

День рождения >>

Виктор Байков
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Анастасия Сиваева
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Ричард Бёртон
Хью Бонневиль
Бриттани Мёрфи
Трэйси Морган (II)
Франсуа Перье
Эдмунд Феттинг
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Премьеры ТВ

Эксперт
9 ноября
НТВ
Купель дьявола
10 ноября
ТВЦ
Нетающий лёд
10 ноября
Россия 1
Сердечные раны
10 ноября
Россия 1
Две женщины
11 ноября
Россия 1
Опавшие листья
11 ноября
Россия 1
Декабристка
12 ноября
НТВ
Купчино
12 ноября
НТВ
Ненастье
12 ноября
Россия 1

ревью