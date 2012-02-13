Опера-фарс А. Бородина «Богатыри» на сцене Камерного театра

анонс

12 сентября 1903 Прошение М. Г. Савиной об отставке от службы в театре В Петербурге громадную сенсацию произвел слух о том, что М.Г.Савина подала прошение об отставке.

13 февраля 2012 ЦДР. Открытие сезона 16 сентября спектаклем «Пойдем, нас ждет машина…» Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина открыл свой 12-й театральный сезон.

18 февраля 2013 Московскому Художественному – 110 лет! И дольше века длится… путь – путь, пройденный Московским художественным театром. На нём были и шипы, и розы, триумфы и трагедии, утраты и взлеты…