«Записки сумасшедшего» на языке жестов на сцене Дома Высоцкого на Таганке

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В Москве стартовал «Театр Юрия Васильева» со спецэффектами Cirque du Soleil.

Театр СинематографЪ приглашает Вас на премьеру мюзикла «Рetit café».

12 сентября 1903

Прошение М. Г. Савиной об отставке от службы в театре

В Петербурге громадную сенсацию произвел слух о том, что М.Г.Савина подала прошение об отставке.