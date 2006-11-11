"Самое важное" в "Мастерской Петра Фоменко"

В московском театре "Мастерская Петра Фоменко"
11 ноября 2006 года состоялся премьерный показ постановки романа современного прозаика Михаила Шишкина "Венерин волос"
. Обращение "Мастерской" к художественной прозе стало отличительной особенностью репертуара театра. Попытки перевести на язык сцены большие и малые литературные произведения классиков пользуются заслуженным вниманием зрителей. На сей раз театр попытался вдохнуть "театральность" в прозу современную. Новый спектакль, жанр которого определен как "этюды и импровизации по роману Михаила Шишкина "Венерин волос", поставил Евгений Каменькович и назвал его "Самое важное"
. В спектакле каждому из актеров-фоменковцев приходится играть сразу по нескольку ролей. В спектакле заняты такие артисты, как Иван Верховых
, Рустэм Юскаев
, Ксения
и Полина Кутеповы
, Мадлен Джабраилова
и другие.
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