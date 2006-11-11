Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Спектакли МХТ им. Чехова на телеканале "Культура

11 ноября
Все года

Театральная хроника >>
11 ноября 2006
С 11 ноября на канале "Культура" начался телевизионный фестиваль МХТ им. Чехова. В рамках фестиваля были представлены семь спектаклей знаменитого театра, которые демонстрировались на канале «Культура» по субботам.
Это и постановки, признанные классикой, такие как "Соло для часов с боем" в режиссуре Олега Ефремова, и последние премьеры – работы Кирилла Серебренникова, Юрия Бутусова и Миндаугиса Карбаускиса.

Итак, спектакли МХТ на телеканале "Культура":
11 ноября - «Соло для часов с боем», постановка Олега Ефремова (1974), в главных ролях - Михаил Яншин, Ольга Андровская;
18 ноября - «Утиная охота», постановка Александра Марина, режиссёр телеверсии Олег Корвяков, в главных ролях - Константин Хабенский, Марина Зудина;
25 ноября - «Господа Головлёвы», постановка Кирилла Серебренникова, режиссёр телеверсии Виктор Безега, в главных ролях - Евгений Миронов, Алла Покровская;
2 декабря - «Последняя жертва», постановка Юрия Еремина, режиссёр телеверсии Константин Антропов, в главных ролях - Марина Зудина, Олег Табаков;
9 декабря - «Гамлет», постановка Юрия Бутусова, режиссёр телеверсии Игорь Ларин, в главных ролях - Константин Хабенский, Михаил Трухин, Михаил Пореченков;
16 декабря - «Лес», постановка Кирилла Серебренникова, режиссёр телеверсии Александр Смирнов, в главных ролях - Наталья Тенякова, Юрий Чурсин;
23 декабря - «Старосветские помещики», постановка Миндаугиса Карбаускиса, режиссёр телеверсии Александр Смирнов, в главных ролях - Александр Семчев, Полина Медведева;
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ольга АндровскаяМарина ЗудинаПолина МедведеваЕвгений МироновМихаил ПореченковАлександр СемчевОлег ТабаковНаталья ТеняковаМихаил ТрухинКонстантин ХабенскийЮрий ЧурсинМихаил Яншин
театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
Спектакль "Утиная охота"
Спектакль "Господа Головлевы"
Спектакль "Последняя жертва"
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Первый контракт Елены Гоголевой
Первый контракт Елены Гоголевой
Из воспоминаний Елены Николаевны Гоголевой: "Итак, 1 августа 1918 года я подписала свой первый контракт в Малый театр. Не все сохраняет память. И тем не менее я помню сбор труппы сезона 1918/19 года.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юлия Волчкова
10 ноября ушла из жизни актриса Юлия Волчкова.
Виталий Зимовец
9 ноября скончался кинооператор Виталий Зимовец.
Николай Румянцев
8 ноября ушёл из жизни один из самых ярких актёров киножурнала "Ералаш" Николай Румянцев.
Амалия Панахова
8 ноября ушла из жизни актриса Амалия Панахова.
Андрей Матюшин
7 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Матюшин.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Ефим Березин
Алексей Борзунов
Олеся Железняк
Эдуард Изотов
Павел Кузьмин
Анна Пескова
Александр Соколов (VI)
Георгий Хостикоев
Биби Андерсон
Леонардо ДиКаприо
Стив Зан
Анджей Лапицкий
Деми Мур
Роберт Райан
Мартин Хелд
все родившиеся 11 ноября >>

Премьеры ТВ

Купель дьявола
10 ноября
ТВЦ
Нетающий лёд
10 ноября
Россия 1
Сердечные раны
10 ноября
Россия 1
Две женщины
11 ноября
Россия 1
Опавшие листья
11 ноября
Россия 1
Декабристка
12 ноября
НТВ
Купчино
12 ноября
НТВ
Ненастье
12 ноября
Россия 1
Прощаться не будем
16 ноября
Пятый канал
Охота на верного
17 ноября
Россия 1
Тень
17 ноября
Россия 1
Ты моя любимая
17 ноября
Домашний
Убийства по пятницам
17 ноября
ТВЦ

ревью