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Чудаки украшают мир

12 ноября
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12 ноября 1929
12 ноября на сцене МХАТ-2 И. Берсенев выпустил спектакль по пьесе А. Афиногенова «Чудак». В постановке принимал участие А. Чебан. Берсенев и Чебан сформировались в стенах МХАТа и его Первой студии, оба, как и все актеры МХАТ-2, являлись учениками К. Станиславского. Пьесу Афиногенова они восприняли как программную в творческой жизни коллектива. «После многих туманных или далеких от современности спектаклей, — писал П. Марков, — МХАТ-2 дал постановку увлекательной свежести и театральной заразительности… Удивляло и поражало проникновение в душу современного человека, ненавязчивое, порой дерзкое, порой скромное и безошибочное… В этой пьесе советская действительность с ее поэзией, мечтой, обыденностью, пафосом пришла на сцену».
Главного героя — Волгина играл актер А. Азарин. «Волгин, — вспоминала ведущая актриса этого театра С. Гиацинтова, — явился действительно «идеальным» героем — без тени плакатности и примитива, героем, которому хотелось и можно было подражать, потому что он был обыкновенным человеком… можно с уверенностью повторить «горьковское»: «Чудаки украшают мир».

Спектакль, сделанный за два месяца, взбудоражил Москву. На публичной репетиции и первых спектаклях занавес открывали до 30 раз, постановка выдержала 500 представлений.

Источник информации - Издательская программа «Интерроса»
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