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«Исповедь любительницы поэзии». Премьера

12 ноября
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12 ноября 2010
«Исповедь любительницы поэзии». Премьера12 и 13 ноября состоялся предпремьерный показ спектакля «Исповедь любительницы поэзии», автор и режиссер-постановщик — Рустам Ибрагимбеков. Театр «Ибрус» под руководством Р. Ибрагимбекова премьерой этого спектакля открыл свой форпост в Москве. Театральный драматург с большим стажем, автор более 50 сценариев к художественным и телевизионным фильмам среди которых: «Белое солнце пустыни», «Урга, территория любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и многие другие, представил на суд московского зрителя свою новую режиссерскую работу.
Спектакль «Исповедь любительницы поэзии» поставлен Рустамом Ибрагимбековым по собственной пьесе, написанной в 1991 году. По признанию самого драматурга: «Не совсем то, что я писал обычно. И мне очень интересно, будет ли принята зрителем затрагиваемая там тема, как нечто, что имеет право выноситься на широкое обсуждение или подобная проблематика остается табуированной для большинства из нас».
«Исповедь любительницы поэзии» – пьеса провокационная, порой даже эпатажная, требующая от режиссера и актеров определенного чувства такта, меры и стиля. В спектакле поднимается множество вопросов: где грань стыда, приличий, общепринятой морали? Что есть норма, а что – отклонение от нее, которое мы называем сумасшествием? Действительно ли, чтобы добраться до Души нужно препарировать собственное Я, пройдя до конца по всем темным закоулкам своих тайных желаний и испытав всю тяжесть страданий как физических, так и душевных. Так ли однозначны роли палача и жертвы, всегда ли первые неоправданно жестоки, а вторые невинны?
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Рустам Ибрагимбеков

обсуждение >>
№ 1
Вячеслав Марусенков (Москва)   21.02.2012 - 10:08
Спектакль театра "Ибрус" по пьесе Р. Ибрагимбекова "Исповедь любительницы поэзии" в его же постановке это история поэтессы, повстречавшей в аллеях Лос-Анжелеского парка человека, который... читать далее>>
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