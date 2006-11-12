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«Сезон Станиславского» в Москве

12 ноября
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12 ноября 2006
С 12 ноября по 4 декабря в Москве прошел второй театральный фестиваль «Сезон Станиславского».
В рамках фестиваля, организованного Международным Фондом К.С. Станиславского, были показаны московские постановки: «Трамвай «Желание» (реж. Генриетта Яновская, МТЮЗ), «Рассказ о семи повешенных» (реж. Миндаугас Карбаускис, Московский театр п/р О.Табакова), «Захудалый род» (реж. Сергей Женовач, Студия театрального искусства). Был проведен Театральный Салон «Ибсен и Станиславский» и презентация телеспектакля Ингмара Бергмана «В присутствии клоуна» (Швеция), которые состоялись в отеле «Балчуг Кемпински».
Главными событиями фестиваля стали спектакли Додина и Някрошюса. Мировая премьера «Фауста» в постановке Эймунтаса Някрошюса состоялась в конце октября в Италии, а 15 и 16 ноября труппа театра «Meno Fortas» сыграла его на сцене московской «Новой оперы». В роли Фауста выступил выдающийся литовский актер Владас Багдонас, в роли Маргариты — молодая Эльжбета Латенайте.
Второе большое событие фестиваля — гастроли петербургского Малого Драматического театра. 22, 23 и 24 ноября на сцене МТЮЗа был показан «Король Лир» в постановке Льва Додина, который стал заметным театральным событием прошлого сезона Санкт-Петербурга.
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Спектакль "Рассказ о семи повешенных"
Спектакль "Захудалый род"
Спектакль "Фауст"
Спектакль "Король Лир"
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