«Сезон Станиславского» в Москве

анонс

18 июня 2007

Театр имени Ленсовета открывает свой 73-й сезон

По традиции перед началом нового сезона должны быть объявлены творческие планы. Но у Театра имени Ленсовета на этот раз их нет - во время летнего перерыва в работе театра в Софии скоропостижно скончался главный режиссер театра Владислав Борисович Пази.