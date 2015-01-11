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Студия стала театром

13 ноября
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13 ноября 1926
13 ноября Студия имени Евгения Вахтангова была переименована в Государственный Академический театр имени Евгения Вахтангова, с постоянно действующей при нём театральной школой. Много лет, до 1937 года маленькая вахтанговская школа существовала внутри театра. Будущие актеры принимались в школу по принципу их необходимости театру. Прием в школу означал прием в театр. Они учились и работали в спектаклях театра сразу, с первого курса. А педагогами были ученики Вахтангова: Б.Захава, В.Львова, А.Ремизова, Л.Шихматов, Р.Симонов…
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В начале 20-х годов Константин Тренев был известен как мастер лирического пейзажа, сатирических зарисовок, как искусный создатель выразительных портретов крестьянства. В 1925 году писатель приступил к воплощению своего давнишнего замысла - пьесы о гражданской войне "Любовь Яровая", ставшей его лучшим творением, отбражающем социально-историческую трактовку рожденных революцией нравственных конфликтов.
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