13 ноября далекого двадцать первого года зрители, пришедшие в старинный арбатский особняк на спектакль "Чудо Святого Антония" М. Метерлинка в постановке Е.Б. Вахтангова , стали свидетелями рождения нового театра - Третьей Студии Московского Художественного театра, переименованной впоследствии, в 1926
году, в театр имени своего основателя и руководителя - Евгения Вахтангова. Выдающегося режиссера, навсегда вошедшего в историю отечественного театра и давшего сильнейший импульс развитию мирового театра на пути поисков новых форм сценической выразительности. "Чудо Святого Антония" М. Метерлинка, "Свадьба" А.П. Чехова, "Принцесса Турандот" К. Гоцци - эти три спектакля успел поставить в своей Студии ушедший в 1922 году из жизни тридцатидевятилетний Е.Б. Вахтангов. Спектакли Вахтангова положили начало определенному направлению в театральном искусстве, получившему название "вахтанговское". В гармоничном сочетании глубокого реалистического вскрытия драматургического материала и яркой, праздничной, не чурающейся условности театральной формы спектакля - доминирующая тенденция вахтанговского искусства. "Нет праздника - нет спектакля", - говорил Вахтангов. В тяготении Вахтангова к острой форме, к гротеску, к метафорическому решению спектакля выражалась активная позиция художника - гражданина, убежденного, что "новое искусство должно наиболее глубоко выражать свое отношение к изображаемой действительности". Девиз Вахтангова , вынесенный в заголовок его знаменитой статьи "С художника спросится!", стал определяющим для всей творческой жизни театра, носящего его имя .
Источник информации - Театр.ру
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