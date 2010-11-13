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«Старая дева» - в Театриуме на Серпуховке

13 ноября
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13 ноября 2010
«Старая дева» - в Театриуме на Серпуховке
13 ноября 2010 в Театриуме на Серпуховке -
Инна Чурикова и Александр Михайлов в лирической комедии «Старая дева».
Сказка для взрослых по пьесе Надежды Птушкиной.
«Пока она умирала» в двух действиях.
Режиссёр-постановщик - Борис Мильграм.
В главных ролях: народные артисты России Инна Чурикова, Александр Михайлов, Зинаида Шарко, а также Лариса Саванкова.
Невероятная новогодняя история, когда герой, перепутав адрес, находит свою судьбу. Герой спектакля в исполнении Александра Михайлова ошибается дверью: шел встречать Новый год к любимой девушке, а по иронии судьбе попал к совершенно другой женщине. Никем не любимой (отсюда и название «Старая дева»). Героиня Инны Чуриковой, к которой по ошибке вломился герой Михайлова, уже давно «Старая дева» - в Театриуме на Серпуховкепоставила жирный крест на личной жизни, с чем категорически не хочет смириться ее мама (Зинаида Шарко). Вот и приходится героям для маминого успокоения выдавать себя за пылких влюбленных. И все смешалось в этом доме - и правда, и обман, и смех и слезы, внезапные чувства и тяжесть одиночества. И запах елки, мандаринов, оплавленных свечей, блеск бенгальских огней - все замерло. В ожидании чуда. И в предчувствии любви. Он и Она не замечают, как судьба дарит им настоящее чувство.
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Борис МильграмАлександр МихайловНадежда ПтушкинаЛариса СаванковаИнна ЧуриковаЗинаида Шарко
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Театриум на Серпуховке

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