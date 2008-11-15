SounDrama: События

анонс

4 марта 2009

Скончался Петр Штейн

На 60-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный режиссер театра и кино Петр Штейн. Об этом сообщили в семье режиссера. Интересный и талантливый постановщик многие годы своей жизни посвятил театру.