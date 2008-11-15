SounDrama: События

Помимо участия в акции «Актеры-актерам»
, в жизни Владимира Панкова и студии «SounDrama»
происходит немало других, не менее важных для творческого процесса событий.
В рамках последнего фестиваля «Новая драма»
в театре «Практика» с успехом прошла открытая репетиция пьесы Е. Исаевой «Подворотня» с участием Владимира Панкова, Сергея Родюкова, Владимира Кудрявцева, Ольги Деминой, Владимира Нелинова, Тараса Куценко, Александра Гусева, Андрея Заводюка, Алисы Эстриной, Анастасии Сычевой, Сергея Шевченко, Павла Акимкина и Алексея Черных.
В конце сентября прошла премьера второй части театрального проекта «Гоголь. Вечера».
Действие цикла спектаклей, объединенных общим названием, делится на времена года и представлено несколькими повестями, мистически связанными общими ассоциациями, историями любви и взаимоотношений.
«Мне очень хочется попробовать сделать здесь переход из одной стихии в другую. А последняя часть — это «Ночь перед Рождеством», соответственно зима, которая потом все равно перейдет в весну. Но весна — это первая часть, зарождение жизни, народные гулянья, «Майская ночь…»
- говорит Владимир Панков, режиссер спектакля.
В сентябре 2007 года Студия сыграла первую часть цикла «Гоголь.Вечера», соответствующую повести «Майская ночь или утопленница»
, а по времени года – весне.
В 2009 году зрителю будут представлены третья и четвертая части.
Постановка цикла спектаклей на основе сборника повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», опубликованного в 1831-1832 годах и принесших автору широкую известность, предваряет собой празднование двухсотлетия со дня рождения Николая Васильевича Гоголя в 2009 году.
8 ноября исполнилось 3 года со дня премьеры культового спектакля «Док.тор», совместной постановки студии «SounDrama» и «Театра.Doc». Эту оригинальную постановку до сих пор зритель может увидеть на сцене.
15 ноября Владимир Панков и музыканты студии приняли участие во II Международном мастер-классе «Музыка Театра–Театр Музыки», который проходит в Театральном институте имени Бориса Щукина.
И последнее событие, о котором уже говорилось ранее
, - постановка чеховской «Свадьбы» в Минске, премьера которой состоится 20,21 и 22 февраля 2009 года.
Что получится у талантливого режиссера на сей раз - нетрудно угадать, потому как в театре эксперименты удаются сейчас у немногих, а Владимир Панков в их числе...
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