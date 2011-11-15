Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Потепление на Таганке

15 ноября
Все года

Театральная хроника >>
15 ноября 2011
Таганская («Берлинская») стена рухнула!
Вечером 15 ноября руководители двух Таганок - Николай Губенко и Валерий Золотухин - встретились, пожали друг другу руки и отметили знаменательное событие рюмкой водки.
Николай Губенко и Валерий Золотухин
В ходе встречи обсудили, кроме прочего, вопросы эксплуатации театральных зданий и договорились о беспрепятственном доступе к инженерно-техническим коммуникациям: при Юрии Любимове постоянно возникали проблемы с теплоснабжением «Содружества актеров Таганки». Проще говоря, «Содружеству» регулярно перекрывали тепло. Городские власти, чтобы урегулировать проблему, даже запланировали на 2012 год строительство автономного теплопункта для «Содружества». Теперь, после потепления отношений, в прямом и переносном смысле, необходимость в этом строительстве отпадает.
Николай Губенко и Валерий Золотухин обратились к руководству Департамента культуры города Москвы с предложением снять этот вопрос с повестки дня, что позволит городскому бюджету сэкономить 102 млн. рублей.

«Содружество актеров Таганки»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Николай ГубенкоВалерий Золотухин
театры
Содружество актеров ТаганкиТеатр на Таганке

фотографии >>
Николай Губенко и Валерий Золотухин
Николай Губенко и Валерий Золотухин
Николай Губенко и Валерий Золотухин с Любовью Селютиной и Татьяной Сидоренко
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 7
barbitomakus (С-Петербург)   19.09.2012 - 02:47
И это хорошо,что всё-таки меньше вражды и фальши!Два коллектива(теперь уже разных!) должны как то сосуществовать! читать далее>>
№ 6
Юрий Маслак (Москва)   24.11.2011 - 21:53
Я - за воссоединение родного театра! читать далее>>
№ 5
Lucky (Ростов-на-Дону)   24.11.2011 - 13:07
На такие шаги творческих людей нельзя не реагировать позитивно. Нормальный, по-человечески и по-мужски, поступок больших мастеров театра и кино. Приветствую воссоединённое "таганское" братство! читать далее>>
№ 4
Виктория Федоровская (Луганск ( Украина))   20.11.2011 - 15:33
Михалсаныч, Юрию Петровичу 94 года! По-моему. достаточный возраст для полноценного отдыха! читать далее>>
№ 3
Миру-мир (Москва)   19.11.2011 - 23:46
А зачем воссоединяться? Пусть так и будет два театра, две труппы актёров. Больше зрителей побывает на спектаклях. Может быть просто актёрам подрабатывать у соседей в свободное время. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юртайкин
14 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Юртайкин.
Игорь Лученок
12 ноября ушёл из жизни композитор Игорь Лученок.
Стэн Ли
12 ноября ушёл из жизни создатель комиксов Marvel Стэн Ли.
Юлия Волчкова
10 ноября ушла из жизни актриса Юлия Волчкова.

День рождения >>

Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Лариса Мондрус
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Анна Яремчук-Бобало
Зина Грей
Беверли Д'Анджело
Яфет Котто
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Кевин Дж. О'Коннор
Сэм Уотерстон
все родившиеся 15 ноября >>

Премьеры ТВ

Декабристка
12 ноября
НТВ
Купчино
12 ноября
НТВ
Ненастье
12 ноября
Россия 1
Прощаться не будем
16 ноября
Пятый канал
Охота на верного
17 ноября
Россия 1
Тень
17 ноября
Россия 1
Ты моя любимая
17 ноября
Домашний
Убийства по пятницам
17 ноября
ТВЦ
Окна дома твоего
18 ноября
Россия 1
Цвет кофе с молоком
18 ноября
Первый канал
Доктор Рихтер. Продолжение
19 ноября
Россия 1
Жёлтый глаз тигра
19 ноября
Первый канал
Мама
19 ноября
Домашний
СеняФедя
19 ноября
СТС

ревью