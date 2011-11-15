Потепление на Таганке

анонс

10 июня в Театральном центре на Страстном московский зритель сможет увидеть известный спектакль «Рудольф Нуреев. Прыжок в свободу».

«Рудольф Нуреев. Прыжок в свободу» - в Москве

Хорошо это или плохо – любить?

20 февраля 2013

«Предательство». Репетиции

В театре им. К.С.Станиславского Владимир Мирзоев готовит новый спектакль по пьесе Гарольда Пинтера. Премьера намечена на 27 и 28 февраля 2009 года.