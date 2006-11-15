Лучшие театральные спектакли российской столицы посмотрели эстонские зрители в рамках фестиваля "Золотая Маска в Эстонии - 2006", который проходил 15-19 ноября 2006 года в Таллине.
В 2006 году фестиваль был приурочен к 100-летнему юбилею профессионального эстонского театра. Программа "Золотой Маски" в Таллинне была сосредоточена на спектаклях, продолжающих лучшие традиции русской школы психологического театра и заслуженно считающихся событиями последних московских сезонов.
Эстонские театралы увидели спектакли "Белая гвардия" МХТ имени А. Чехова, "Похождение" по поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души" Театра под руководством Олега Табакова, "Мальчики" и "Мариенбад" "Студии театрального искусства". В афишу фестиваля также был включен спектакль "Двери" совместного российско - эстонского проекта "Apparatus". В спектаклях были заняты актеры Константин Хабенский
, Сергей Безруков
, Михаил Пореченков
и другие известные артисты.
Все спектакли фестиваля прошли с синхронным переводом на эстонский язык.
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