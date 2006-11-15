Золотая Маска в Эстонии 2006

анонс

25 февраля 2007

Николай Губенко возглавил Театр на Таганке

В 1983 году, когда Юрий Любимов уехал из страны и был лишен советского гражданства, а поставленные им спектакли изъяты из репертуара, Театр на Таганке возглавил Анатолий Эфрос, который согласился занять пост своего товарища только потому, что думал, что этим он спасет театр, не даст его закрыть.