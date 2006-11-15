Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Золотая Маска в Эстонии 2006

15 ноября
Все года

Театральная хроника >>
15 ноября 2006
Лучшие театральные спектакли российской столицы посмотрели эстонские зрители в рамках фестиваля "Золотая Маска в Эстонии - 2006", который проходил 15-19 ноября 2006 года в Таллине.
В 2006 году фестиваль был приурочен к 100-летнему юбилею профессионального эстонского театра. Программа "Золотой Маски" в Таллинне была сосредоточена на спектаклях, продолжающих лучшие традиции русской школы психологического театра и заслуженно считающихся событиями последних московских сезонов.
Эстонские театралы увидели спектакли "Белая гвардия" МХТ имени А. Чехова, "Похождение" по поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души" Театра под руководством Олега Табакова, "Мальчики" и "Мариенбад" "Студии театрального искусства". В афишу фестиваля также был включен спектакль "Двери" совместного российско - эстонского проекта "Apparatus". В спектаклях были заняты актеры Константин Хабенский, Сергей Безруков, Михаил Пореченков и другие известные артисты.
Все спектакли фестиваля прошли с синхронным переводом на эстонский язык.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей БезруковАнатолий БелыйМихаил ПореченковКонстантин Хабенский
театры
МХТ им. А.ЧеховаСТИ

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Николай Губенко возглавил Театр на Таганке
Николай Губенко возглавил Театр на Таганке
В 1983 году, когда Юрий Любимов уехал из страны и был лишен советского гражданства, а поставленные им спектакли изъяты из репертуара, Театр на Таганке возглавил Анатолий Эфрос, который согласился занять пост своего товарища только потому, что думал, что этим он спасет театр, не даст его закрыть.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юртайкин
14 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Юртайкин.
Игорь Лученок
12 ноября ушёл из жизни композитор Игорь Лученок.
Стэн Ли
12 ноября ушёл из жизни создатель комиксов Marvel Стэн Ли.
Юлия Волчкова
10 ноября ушла из жизни актриса Юлия Волчкова.

День рождения >>

Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Лариса Мондрус
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Анна Яремчук-Бобало
Зина Грей
Беверли Д'Анджело
Яфет Котто
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Кевин Дж. О'Коннор
Сэм Уотерстон
все родившиеся 15 ноября >>

Премьеры ТВ

Декабристка
12 ноября
НТВ
Купчино
12 ноября
НТВ
Ненастье
12 ноября
Россия 1
Прощаться не будем
16 ноября
Пятый канал
Охота на верного
17 ноября
Россия 1
Тень
17 ноября
Россия 1
Ты моя любимая
17 ноября
Домашний
Убийства по пятницам
17 ноября
ТВЦ
Окна дома твоего
18 ноября
Россия 1
Цвет кофе с молоком
18 ноября
Первый канал
Доктор Рихтер. Продолжение
19 ноября
Россия 1
Жёлтый глаз тигра
19 ноября
Первый канал
Мама
19 ноября
Домашний
СеняФедя
19 ноября
СТС

ревью