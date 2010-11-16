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В Театре.doc - «Кастинг»

16 ноября
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16 ноября 2010
16 и 23 ноября в 20.00 на сцене Театра.doc состоялась премьера нового спектакля режиссера Игоря Стама «Кастинг».
Видео - Алик Микеладзе.
Актеры: Сергей Букреев, Константин Гацалов, Анна Котова, Екатерина Николаева, Игорь Стам, Роман Фомин.
В Театре.doc - «Кастинг»
Пьеса Германа Грекова «Кастинг» была задумана в драматургической Лаборатории в Ясной Поляне. Вот она написана и поставлена в Театре.doc в рамках программы «Новая пьеса для новой сцены».
Кастинг – это выбор среди претендентов человека, в наибольшей мере соответствующего замыслу продюсеров. Практикуется, как известно, в кино и шоу-бизнесе, для отбора актеров или моделей.
В пьесе Грекова «Кастинг» - это социальное «сито», сквозь которое обычный человек может быть отобранным в «топ» общества. Попасть наверх.
Вопрос в том - кого ищут продюсеры? Кто сегодня современный герой? Каковы взаимоотношения покладистых телезвезд и контркультуры? И какую роль готовят тому, кто пройдет этот кастинг?

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Театр.doc
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Константин ГацаловАнна Котова-ДерябинаЕкатерина НиколаеваИгорь СтамРоман Фомин
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Театр.doc

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№ 1
Улжан (Кентау)   14.11.2010 - 22:13
Санжаааааааааарик я тя оч сильно сильно люлюлюлюлюлю читать далее>>
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