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Картина нравов и галерея живых типов в Малом театре

17 ноября
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17 ноября 1938
17 ноября московский Малый театр представил премьеру спектакля по комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Постановка была посвящена памяти М. Щепкина.
Оформление спектакля Е. Лансере было безупречным по стилю экскурсом в прошлое. Он воссоздал на сцене небольшой барский особняк первой четверти XIХ века «с интимом и уютом его интерьеров». Художник следовал всем авторским ремаркам, даже вид из окна представал полным «достоверных случайностей».
Большое внимание режиссеры П. Садовский и И. Судаков уделяли массовым сценам. На фоне блестящего актерского ансамбля выделялся Чацкий в исполнении М. Царева. Роль Фамусова играли П. Садовский и М. Климов, Хлестовой — В. Массалитинова, Загорецкого — И. Ильинский. Исследователь русского театра В. Филиппов констатировал: «Театр и по замыслу и по его выполнению трактовал «Горе от ума» как картину нравов и галерею живых типов».

Источник информации - Издательская программа «Интерроса»
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