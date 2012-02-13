Картина нравов и галерея живых типов в Малом театре

анонс

В Театральной гостиной Московского театра клоунады Валерий Яременко встретился с маленькими слушателями на проекте «Звезда читает сказку».

24 января 1963

Премьера спектакля «Горе от ума» в постановке Евгения Симонова

24 января 1963 года в Малом театре состоялась премьера спектакля «Горе от ума» в постановке Евгения Симонова.