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"Орнитология". Премьера!

17 ноября
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17 ноября 2007
Проект "Другой театр" 17-го ноября представил премьеру спектакля "Орнитология" по пьесе А. Строганова, в постановке Владимира Агеева. В ролях: Ирина Гринева, Алексей Багдасаров, Александр Усов

Вечер. Полумрак. Мужчина и Женщина. Мужчина не молод, не очень красив, вообще, довольно зауряден. Женщина экзальтированна, глуповата… да что там – глуповата, похоже, просто дура. Фарс? Возможно. Но появляется третий, и восхитительный (хотя временами и нелепый) вечер превращается в кошмарную ночь… ОНИ решают научить его летать.
Алтайский врач-психиатр Александр Строганов – автор не то двадцати с лишним, не то сорока с лишним пьес… собственно, как тут сосчитаешь, если каждый год добавляется несколько новых, а пишет Строганов уже больше двадцати лет. Но самая счастливая сценическая судьба – у пьесы «Орнитология».
В 1998-м году ею была представлена Россия на национальной конференции драматургов в театральном центре Ю. О'Нила (США). Пьеса была переведена на английский язык и поставлена с американскими актерами режиссером К.Нерсисяном. В том же году во МХАТе вышел спектакль «Интимное наблюдение» с участием В.Никулина, Е.Добровольской и И.Золотовицкого, а в 1999 «Орнитологию» показали в Александринке.
В «Другом Театре» пьесу Строганова поставил Владимир Агеев – ученик Анатолия Васильева, имеющий репутацию режиссера элитарного и интеллектуального, тяготеющий к литературе непростой и даже изощренной – «Игра в классики» Х.Кортасара, «Любовь к английской мяте» М.Дюрас, «Полуденный раздел» П.Клоделя. А еще он считается «специалистом по мистическим текстам». «Невидимый мир открыт не каждому – считает Агеев, – акт творчества и состоит в том, чтобы сделать незримое видимым».
И как раз «Орнитология» – достойнейший полигон для прояснения смыслов, как пьеса загадочная и неоднозначная. Вот, главный герой – кто он? Мещанин-обыватель, которых принято изображать нарочито карикатурно, а после этого презирать с позиций собственной непогрешимости? Или просто обыкновенный человек, такой же, как мы все, со своими маленькими недостатками, немножко стыдными тайнами и заурядными грешками? И что творят с ним ЭТИ двое, которых Агеев в процессе репетиций то называл «инопланетянами», то говорил, что «они – не люди… нет, не в смысле «нелюди», но…»? Устраивают изощренное издевательство, превращающееся в какой-то момент в акт откровенного психологического садизма? Или ведут его через испытания к очищению и возвышению, готовят его «к полету»?
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персоны
Алексей БагдасаровИрина ГринёваАлександр Усов
театры
"Другой театр"

обсуждение >>
№ 1
аведисян лиана (сочи)   28.01.2008 - 00:21
Подскажите где найти ваш репертуар на февраль месяц? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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