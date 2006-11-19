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Театральные фотопортреты - образ Короля

19 ноября
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19 ноября 2006
В Российской государственной библиотеке по искусству с 20 ноября по 29 декабря 2006 г. проходила выставка "Власть и Судьба". Она проводилась в рамках Седьмой научной конференции "Театральная книга между прошлым и будущим". В 2006 году тема конференции - "Театральная пьеса. Создание и бытование". В экспозиции были представлены работы трех известных театральных фотографов: Михаила Гутермана, Ольги Кузнецовой и Ирины Лавриной.
Театр со времен Эсхила пристально наблюдает за властителями, их взаимоотношениями с Роком. Предопределена ли их судьба свыше или верховная власть человека подчиняет себе даже законы мироздания? Способен ли венценосец бросить вызов Богам? И королям ничто человеческое не чуждо?
"Королевские" спектакли - в фокусе внимания этой выставки. Театральные фотопортреты раскрывают зрителю суть образа Короля - будь то страдающий тиран Ричард III, умирающий эгоист король Беранже, несущая смертоносную любовь Саломея или преданный и растоптанный дочерьми Лир.
Авторы фотографий попытались рассказать об историях многих королей, проникнуть в самый дух древних и вечных сюжетов о Власти и Судьбе. Каждый из представленных мастеров являет нам свое видение сценической жизни пьесы, свое к ней отношение, свой творческий почерк.

Источник информации - сайт "Музеи России".
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М.Гутерман. Театр Луны. Москва. Король умирает. И.Ливанов
О.Кузнецова. Театр Луны. Москва. Ричард III. М.Полосухин
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