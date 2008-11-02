«Независимое Театральное Товарищество»: Спектакли

2 ноября молодежный театр НТТ («Независимое Театральное Товарищество») открыл свой первый сезон в Доме молодежи «Форпост» и шагнул в театральный мир, чтобы расти и развиваться. Открылись спектаклем «Игроки» по пьесе Н. Гоголя. Актеры играли на одном дыхании, а зрители внимали, смеялись и культурно отдыхали. Контакт с публикой был найден и открытие театра состоялось. В репертуар театра, помимо «Игроков», входят еще два спектакля - «Schaudern – священный ужас, благоговейный трепет», по пьесе «Эскориал» М. де Гельдерода и «Одна абсолютно счастливая деревня» по мотивам повестей Б. Вахтина и Б. Васильева.
В спектакле «Игроки» режиссеру Алексею Истомину удалось создать ощущение того гоголевского времени, когда взятки, обман и плутовство господствовали и процветали. «Обмануть всех и не быть обманутым самому» - вот цель тех, кто за счет других строил и обеспечивал свою жизнь.
В спектакле режиссер выявил яркие типажи героев. Главный герой Ихарев (Александр Быковский
) – упитанный и важный заядлый игрок, назвавший свою колоду карт Аделаидой Ивановной. Утешительный (Дмитрий Аверин
) – худощавый пижон, считающий себя самым сообразительным и умным. Кругель (Андрей Подберезский) – малоразговорчивый, следящий за всем происходящим и вставляющим свое слово только при необходимости. Швохнев (Илья Кузнецов) – пешка в руках Утешительного и Кругеля. Лохматый, ссутуленный, постоянно плюющий на пальцы и потирающий их, он создает ощущение человека маленького, беззащитного и слабого, которым можно управлять. Это трио образует некую «плутовскую силу» в спектакле. Режиссер в своей постановке выявляет одного положительного героя – Глова младшего в исполнении Евгения Березкина
. У этого персонажа «остается» душа. Он обманывает Ихарева, представляясь не своим именем и предоставляя фальшивый вексель, и делает это ради того, чтобы показать самому Ихареву ту иллюзию и пошлость, в которой оказался и живет герой А. Быковского. У Гоголя Глов младший, открыв глаза Ихареву, уходит целым и невредимым, у режиссера А. Истомина все иначе – Ихарев убивает Глова, застреливая из пистолета. Таким образом, становится ясно, что Ихареву не суждено исправиться, и правда ему вовсе не нужна – мир обмана и душевной грязи ему ближе и приятнее. Так комедия превращается в трагедию с беспросветным концом.
Спектакль «Schaudern – священный ужас, благоговейный трепет» режиссер Алексей Истомин ставит по пьесе-фарсу «Эскориал» М. де Гельдерода, которая заинтересовала его своей глубиной. Это пьеса о политике и любви, о смерти и жизни, о душе мертвой и живой. На эту сложную постановку режиссер приглашает молодых актеров - Александра Быковского (известного по фильмам «Гарпастум»
и «1814»
) на роль Короля и Евгения Березкина на роль Шута. На протяжении всего действа два актера держат зрителя в напряжении и внимании, вовлекают его в игру - взаимодействуют с залом. Каждый пришедший становится участником происходящего и оказывается внутри событий, которые разворачиваются на сцене.
Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня» создан по мотивам одноименной повести Б. Вахтина и повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…»
Инсценировка и сценография принадлежат постановщику Алексею Истомину. Декорации на протяжении всего спектакля остаются практически неизменными – это лестницы, примыкающие друг к другу, ведра - с водой и пустые, простыни - сухие и мокрые. Среди этих ведер и лестниц будут происходить разные события – от песен и плясок до свадьбы и похорон. Актрисы, одетые в белые длинные сорочки, с красными платочками на голове, пропоют, расскажут, покажут, что такое война, смерть и любовь…
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