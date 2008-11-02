«Независимое Театральное Товарищество»: Спектакли

анонс

26 сентября 2006

Дайте скорее билет этому юному москвичу! Не ворчите — он ведь торопится в свой новый театр

На один из воскресных спектаклей в 1935 году в Детский театр пр Наталии Сац приехали руководители партии и правительства. Приехали задолго до начала и уехали, когда выходила последняя группа детей.