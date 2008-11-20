Театр Ленсовета празднует 75-летие

75 лет назад в Ленинграде состоялась премьера спектакля по пьесе Островского «Бешеные деньги». С этой постановки Исаака Кролля началась история знаменитой труппы, которая сегодня известна, как Театр Ленсовета. За свою долгую жизнь театр несколько раз менял название, художественную стилистику, адрес, но неизменно оставался одним из самых интересных театральных коллективов страны.

В 2008 году театр встретил юбилейный сезон с новым главным режиссером. Москвич Гарольд Стрелков пообещал в Петербурге обойтись без революций. Он будет обновлять не стиль, а репертуар. На сборе труппы артисты увиделись впервые за два месяца. Каникулы оказались такими долгими из-за капитального ремонта. «Вы когда приходите в театр оперы и балета, заходите в зал за полчаса и слышите, как оркестр настраивает инструменты очень долго. А мы живые инструменты. И нам какую-то часть спектакля придется себя настраивать, я вас уверяю», – говорит народный артист России Сергей Мигицко.

Сейчас идет реставрация здания. Не обошлось и без сюрпризов. Никто не ожидал, что под штукатуркой и краской спрятано настоящее золото. «Не было никаких сведений, что под восемью слоями краски было золото. Это было неожиданностью, и еще неожиданностью было, когда двери сняли между тремя фойе, оказалось, что они тоже золотые», – рассказывает директор театра Валерий Гардковский.

Театр Ленсовета был популярен и в Москве. Спектакли Игоря Владимирова, который стал художественным руководителем в 1960-е годы, становились событиями в театральной жизни северной столицы. «Это был любимый театр не только в Ленинграде, но и всюду, куда они приезжали на гастроли. Они несколько раз приезжали на гастроли в Москву и имели здесь сокрушительный успех», – отмечает театральный критик Борис Поюровский.

Владимиров открыл много имен в актерской среде. Он ставил и комедии, и драмы. Любимым материалом режиссера были пьесы Арбузова. «Для него Арбузов был не посторонний автор. Он с удовольствием ставил многие его пьесы. Ну, конечно, такой значительной постановкой стала "Таня" с Алисой Фрейндлих. Это был знаменательный спектакль этого театра», – продолжает Борис Поюровский. «Он, конечно, тяготел к театру блистательной формы, к театру музыкальному, он очень тонко чувствовал комедию. Когда он ставил "Укрощение строптивой", это был Шекспир, но это был и мюзикл, потому что они все пели, обязательно», – добавляет он.