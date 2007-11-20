«Дядя Ваня» Виктора Гульченко. Вторая редакция

На сцене Театрального особняка 20-го и 21-го ноября прошел спектакль «Дядя Ваня» в постановке Виктора Гульченко
. В роли Елены Андреевны новая исполнительница – Анастасия Зыкова. В спектакле были заняты: Андрей Невраев, Григорий Острин, заслуженная артистка России Людмила Одиянкова,
Сергей Терещук
, Анастасия Сафронова
, Олег Дуленин, Людмила Шергина.
"Чеховская пьеса «Дядя Ваня» выросла, как известно, из его комедии «Леший». Центральный ее герой, как и многое другое, претерпел существенные изменения и, по существу, мы имеем дело с двумя разными произведениями. Но и там и там дядя Ваня, Иван Петрович Войницкий, – идеальный «тип русского неудачника», без которого нельзя себе представить ни русскую литературу, ни русскую жизнь вообще. «Пропала жизнь…» – разве не готовы повторить эти слова вслед за чеховским героем многие из нас? Об этом и рассказывает новый спектакль Международной Чеховской лаборатории
(режиссер – Виктор Гульченко), который впервые был показан на международном театральном фестивале «Мелиховская весна-2006». 20-го ноября 2007 года состоится премьера второй редакции спектакля «Дядя Ваня» с новой исполнительницей роли Елены Андреевны – Анастасией Зыковой.
«Сцены из деревенской жизни», как определил жанр пьесы сам автор, исполнены еще до сих пор не познанного нами в полной мере драматизма, если не сказать, трагизма.Здесь не повезло всем – даже самому в прошлом удачливому профессору Серебрякову, не говоря уже о Соне, Вафле, докторе Астрове, его приятеле дяде Ване и Елене, молодой жене Серебрякова.
Елена Андреевна (она же – Елена Прекрасная) возвращается с прогулки с огромной красивой бабочкой на раскрытых ладонях и торжественно-осторожно обносит ею всех присутствующих, боясь спугнуть. В четвертом акте рядом с картой Африки мы видим ту же самую бабочку, помещенную в рамке под стеклом, – уже не живую, а мертвую (своего рода парафраз чучела чайки из другой чеховской пьесы, написанной, как и «Дядя Ваня», в стенах мелиховской усадьбы).
Елена Андреевна – сама, как красивая бабочка. И судьба ее, очевидно, постигнет примерно такая же. Засушенная красота…"
Г.Юрьев
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