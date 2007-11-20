«Дядя Ваня» Виктора Гульченко. Вторая редакция

анонс

С 12 ноября по 4 декабря в Москве прошел второй театральный фестиваль «Сезон Станиславского». В рамках фестиваля, организованного Международным Фондом К.С. Станиславского, были показаны московские постановки: «Трамвай «Желание» (реж.

8 мая 2006

Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.

Я Гамлет, я насилье презирал, Я наплевал на датскую корону,- Но в их глазах - за трон я глотку рвал И убивал соперника по трону. В Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимова и с Владимиром Высоцким в главной роли.