Новосибирский «Глобус»: Премьера «Циников»

В Новосибирском молодёжном театре «Глобус» 21 ноября – премьера. «Циники» Анатолия Мариенгофа поставил режиссер из Минусинска Алексей Песегов. Его постановка «Русское варенье», премьера которой состоялась на сцене «Глобуса» в прошлом году, признана одним из лучших спектаклей сезона.

Теперь его выбор пал на сложный роман, перебрасывающий зрителя в 1920-е годы. Герои истории – Ольга и Владимир – живут в мире грез и иллюзий. Революцию они игнорируют, их волнует не борьба за дело рабочего класса, а, скорее, проблемы вполне бытовые. Песегов уже ставил «Циников» в Минусинском драматическом театре. Его работа отмечена «Золотой Маской». Для новой версии режиссер сохранил прежнюю концепцию, но у спектакля все равно другая интонация. Ставка сделана на молодых актеров. Жанр постановки Алексей Песегов определяет как «хроника любви».