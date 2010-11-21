«Беловодье». Мировая премьера

21 ноября 2010 года на сценесостоялась мировая премьера спектакля в одном действииМузыка —(Бельгия),(Великобритания),(Нидерланды).Хореография, идея, сценография, свет —Драматургия —(Италия).Художественный руководитель —Костюмы —Новый сезон Театроткрывает долгожданной мировой премьерой., много лет танцевавшая в бельгийской труппе, вернулась в Россию, чтобы в качестве хореографа воплотить свои идеи в спектаклеЗрители увидели на сцене не балет в привычном понимании этого слова, а спектакль физического театра, включающий совокупность средств театральной выразительности: пластики, жеста, драмы, танца, музыки. В основе физического театра лежат естественные, инстинктивные движения, в которых важна не эстетика, а их причина, эмоциональное содержание. Главное здесь — самовыражение, чувство, состояние…Работая над спектаклем,дает солистам современной труппы театра полную свободу. Под чутким руководством хореографа исполнители сами придумывают историю своего персонажа. Герои спектакля — это артисты театра, каждый такой, какой он есть.Специально для спектакля бельгийский композиторнаписал музыку, точно отражающую идейное содержание. Кроме того, зрители услышат гитарные импровизациии виолончельОсновное внимание в постановке уделено не сюжету, а идее, чувству. В часовом представлении с помощью движений тела затрагивается множество близких современному человеку тем: поиск себя и своего рая, причины случайностей и закономерностей, природа человеческих инстинктов, значение героизма и многие другие, не менее важные вопросы.В русских народных преданиях Беловодье — легендарная страна свободы, её образ связан с пониманием рая у древних славян. Именно к ней отсылает образ «молочной реки с кисельными берегами» в русских сказках. Нооткрывает зрителю свое. Для неё это не конкретное место, а цель, к которой стремится человек.говорит о своей работе хореограф.в 1998 году c отличием окончила Московский Государственный университет культуры (специальность — балетмейстер-педагог). В годы учебы работала танцовщицей в «Театре национального танца» при МГУК г. Москвы. С 1998 по 2001 гг. обучалась в Российской Академии театрального искусства на балетмейстерском факультете под руководством Ольги Тарасовой.В 1997 года была зачислена в современную труппу (Contemporary Dance) Театра. В театреисполняла ведущие партии в современных постановках «Странники», «Откуда и куда?», «Смотрины», «Дивертисмент» и других.С 2002 по 2008 год работала танцовщицей и актрисой в труппе Ultima Vez под руководством Вима Вандекейбуса (Брюссель, Бельгия), была его ассистентом при постановке спектакля «Quibro» (Испания, 2006) в Ансамбле Национального танца Испании под управлением Начо Дуато.7 февраля 2009 года на сцене Teatr de la Paz по приглашению Центра искусств в Сан-Луисе Потоси (Мексика)представила свой спектакль «Пристань». 1 июля 2009 г. в рамках «JuliDans Festival» (Амстердам, Голландия) состоялась премьера ее спектакля «Sunset on Mars», поставленного в сотрудничестве с Херманом Жаореги.