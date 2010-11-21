«Беловодье». Мировая премьера

21 ноября 2010 года на сцене ММДМ
состоялась мировая премьера спектакля в одном действии «Беловодье»
.
Музыка — Иво Вангервен
(Бельгия), Фред Фрит
(Великобритания), Эрнст Рейсегер
(Нидерланды).
Хореография, идея, сценография, свет — Елена Фокина
.
Драматургия — Елена Фокина
, Мануэл Ронда
(Италия).
Художественный руководитель — Николай Басин
.
Костюмы — Александр Шешунов
.
Новый сезон Театр «Балет «Москва» Николая Басина»
открывает долгожданной мировой премьерой. Елена Фокина
, много лет танцевавшая в бельгийской труппе Ultima Vez Вима Вандекейбуса
, вернулась в Россию, чтобы в качестве хореографа воплотить свои идеи в спектакле «Беловодье»
.
Зрители увидели на сцене не балет в привычном понимании этого слова, а спектакль физического театра, включающий совокупность средств театральной выразительности: пластики, жеста, драмы, танца, музыки. В основе физического театра лежат естественные, инстинктивные движения, в которых важна не эстетика, а их причина, эмоциональное содержание. Главное здесь — самовыражение, чувство, состояние…
Работая над спектаклем, Елена
дает солистам современной труппы театра полную свободу. Под чутким руководством хореографа исполнители сами придумывают историю своего персонажа. Герои спектакля — это артисты театра, каждый такой, какой он есть.
Специально для спектакля бельгийский композитор Иво Вангервен
написал музыку, точно отражающую идейное содержание «Беловодья»
. Кроме того, зрители услышат гитарные импровизации Фреда Фрита
и виолончель Эрнста Рейсегера
.
Основное внимание в постановке уделено не сюжету, а идее, чувству. В часовом представлении с помощью движений тела затрагивается множество близких современному человеку тем: поиск себя и своего рая, причины случайностей и закономерностей, природа человеческих инстинктов, значение героизма и многие другие, не менее важные вопросы.
В русских народных преданиях Беловодье — легендарная страна свободы, её образ связан с пониманием рая у древних славян. Именно к ней отсылает образ «молочной реки с кисельными берегами» в русских сказках. Но Елена Фокина
открывает зрителю свое «Беловодье»
. Для неё это не конкретное место, а цель, к которой стремится человек.
«Раньше люди бросали хозяйство и семьями выходили на поиски Беловодья. Но важно, что человек сам решает идти на поиски, но это поиски не рая на земле, а самого себя. Для меня Беловодье — это жизненный путь, дорога, поиск, движение. А всё это – уже подвиг. Уже Беловодье. И это Беловодье у каждого своё», —
говорит о своей работе хореограф.
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Елена Фокина
в 1998 году c отличием окончила Московский Государственный университет культуры (специальность — балетмейстер-педагог). В годы учебы работала танцовщицей в «Театре национального танца» при МГУК г. Москвы. С 1998 по 2001 гг. обучалась в Российской Академии театрального искусства на балетмейстерском факультете под руководством Ольги Тарасовой.
В 1997 года была зачислена в современную труппу (Contemporary Dance) Театра «Балет «Москва» Николая Басина»
. В театре Елена Фокина
исполняла ведущие партии в современных постановках «Странники», «Откуда и куда?», «Смотрины», «Дивертисмент» и других.
С 2002 по 2008 год работала танцовщицей и актрисой в труппе Ultima Vez под руководством Вима Вандекейбуса (Брюссель, Бельгия), была его ассистентом при постановке спектакля «Quibro» (Испания, 2006) в Ансамбле Национального танца Испании под управлением Начо Дуато.
7 февраля 2009 года на сцене Teatr de la Paz по приглашению Центра искусств в Сан-Луисе Потоси (Мексика) Елена Фокина
представила свой спектакль «Пристань». 1 июля 2009 г. в рамках «JuliDans Festival» (Амстердам, Голландия) состоялась премьера ее спектакля «Sunset on Mars», поставленного в сотрудничестве с Херманом Жаореги.
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