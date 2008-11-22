Фестиваль NET. События

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11 февраля 2012 Благотворительный концерт НЕРоВНоДЫШаЩИЕ Благотворительный концерт в поддержку Игоря Шмакова прошел в Театральном Центре "На Страстном".

10 февраля 2007 21 год из жизни Федора Кузькина В 1966 году повесть Бориса Можаева "Живой" напечатал в "Новом мире" Твардовский под заглавием "Из жизни Федора Кузькина". Главного героя Федора Фомича по прозвищу Живой , дерзнувшего уйти из колхоза и жить самостоятельно, по советским меркам можно было считать настоящим бунтовщиком.

15 сентября 1904 Театр Веры Комиссаржевской 15 сентября 1904 года в театре «Пассаж» трагедией К. Гуцкова «Уриель Акоста» открыла Вера Федоровна Комиссаржевская свой театр.