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Фестиваль NET. События

22 ноября
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22 ноября 2008
В ноябре закончил свою работу фестиваль NET.
Самым громким его событием стала новая постановка Алвиса Херманиса. Для своего дебюта на российской сцене режиссер из Латвии выбрал прозу Василия Шукшина и столичный Театр Наций. Спектакль, который так и назвали «Рассказы Шукшина», зрители увидели 22 ноября. Критики, между тем, уже успели назвать его самой ожидаемой премьерой сезона.
Десять рассказов Василия Шукшина как десять отдельных спектаклей. В каждой истории актеры играют совсем разные роли. Если в одном мини-спектакле Евгений Миронов все действие лежит спиной к зрителям, изредка подавая колоритные реплики, то, в другом он спешит в магазин за белоснежными сапогами, а в третьем и вовсе под микроскопом жизнь изучает. А Чулпан Хаматова в этом спектакле и семечки будет отчаянно лузгать, и полы намывать, и даже коровой станет.
На перевоплощение у них всего несколько минут, пока старые декорации не сменяют на новые. Впрочем, декорации – это простая деревянная скамейка, на которую усаживаются все шукшинские персонажи, и переносные конструкции с большими фотографиями. Спектакль начинается в поле с цветущими подсолнухами. За действием каждого рассказа наблюдают жители села Сростки – малой родины Василия Шукшина. Фотографии были сделаны в театральной экспедиции на Алтае, куда режиссер Алвис Херманис ездил со своими актерами.
«Для актеров это уже не какие-то абстрактные деревенские экзотические типажи. Тем более есть так много стереотипов, как деревенских людей играть. Они этих людей встретили. Для них это очень-очень конкретно. Наполовину это такой док. театр получается», – говорит Алвис Херманис. Вообще его можно считать чуть ли не главным специалистом по воплощению социальной реальности в театре. Сейчас свой выбор драматургического материала режиссер объясняет просто. Говорит, что считает Василия Шукшина самым русским автором и продолжает: «Я люблю находить тексты простые, но мудрые». Кстати, для своей постановки он не изменил практически ни строчки из шукшинских рассказов. «Год назад в Риге я сделал, на самом деле, очень похожий спектакль "Латышская любовь". Конечно, моим рижским актерам было бы страшно интересно посмотреть, как это выглядит про русскую любовь. Такой подзаголовок подошел бы и этому спектаклю», – продолжает Херманис.
А начался Десятый фестиваль «Новый европейский театр» 14 ноября со спектакля Франсуа Верре «Без возврата» по мотивам романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит». Эта постановка получила высокую оценку на Авиньонском театральном фестивале. Теперь ее смог оценить и российский зритель.
На фестивале также были показаны «Я думаю о Вас», «Три сестры», «Интимная история», «Call Cutta in a box» и другие интересные работы, открывающие новые возможности для развития театра.

По материалам телеканала «Культура» подготовил Макс Милиан.
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