В ноябре 1967 года в Польше проходил Всепольский фестиваль русской и советской драматургии, в котором приняла участие и труппа театра "Современник".

Из воспоминаний Галины Волчек:

— " Современник " должен был впервые выехать на зарубежные гастроли . В Польшу ! Дело было даже не в какую страну мы ехали, а то, что театр выпускали! А меня не взяли. Отбросили. Это для меня было раной, сильнейшим потрясением. Тогда это казалось невероятным — как, ведь все мои едут, а меня не берут! Боль не оттого, что заграница проплывала мимо меня, а от случившейся несправедливости. Ведь на гастроли везли и мою "Обыкновенную историю".

В рамках гастролей театром "Современник" были проведены встречи со зрителями:

22 ноября - город Ченстохов, встреча труппы театра «Современник» с общественностью города.

23 ноября - город Катовице. Воеводский клуб профсоюзов. Встреча коллектива театра «Современник» с городской общественностью, гостями и участниками фестиваля.