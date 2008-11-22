ДМТЮА. Пресс-конференция

Пресс-конференция, приуроченная к двадцатилетию Детского музыкального театра юного актера, состоялась 20 ноября. Помимо художественного руководителя театра Александра Федорова, в ней приняли участие автор сценариев, продюсер Владимир Фишерман (Центр развития театра массовых зрелищ), Народный артист России Юрий Васильев и выпускники театра - участница группы «Рефлекс» Евгения Малахова и певец Николай Басков.

Александр Федоров рассказал о заслугах «юбиляра» за два десятка лет, о планах на ближайшую пятилетку и о том, почему многие ученики до сих пор считают театр «своим домом». Кстати, Евгения Малахова, едва войдя в зал, сразу же подтвердила эту истину, вскользь заметив, «что сейчас расплачется». Не остался равнодушным и участник «первого актерского состава» Николай Басков, сказав, что «здесь пахнет его детством». За полтора часа бывшие «юные актеры» вспомнили много забавных историй, наградили теплыми словами «детского психолога» Федорова и поблагодарили его за свое «счастливое детство», а он, в свою очередь, - всех, кто приложил усилия и оказал помощь в создании и развитие театра.

«На этом месте раньше чего только не было: и угольный склад, и агитпункт, и библиотека», - начал рассказывать историю театра его руководитель. Затем здание было отдано под капитальный ремонт. Тогда еще молодой актер Федоров задался идеей создать детский театр, и удалось это сделать в 1988 году, когда Борис Николаевич Ельцин при личной беседе пообещал: «Театру быть!». Всего за время долголетней деятельности ДМТЮА принял более 380 детей, половина из которых, по словам Александра Львовича, избрали актерскую профессию. «Хотя нашей задачей и не является подготовка актеров, в этом году в специализированные ВУЗы поступили 13 человек, причем на один курс к Кириллу Серебренникову в МХТ попали сразу 8 наших воспитанников», - с гордостью сообщил Александр Федоров. На сегодняшний день, благодаря Иосифу Кобзону, у театра нет проблем с финансированием и поддержкой: именно знаменитый певец и депутат Госдумы помог театру приобрести статус государственного. И деньги, которые теперь получает театр, идут на новые уникальные постановки, музыка и сценарии к которым пишутся по заказу разными композиторами и авторами. Кстати, создатель театра отметил, что «после премьерных детских мюзиклов мы делимся материалами и с другими театрами - совершенно безвозмездно». Останавливаться на достигнутом он не собирается: на ближайшие пять лет поставлено несколько задач. Это, во-первых, постановка спектаклей не только по классическим произведениям, но и по произведениям авторов-фантастов, к примеру, Рэя Брэдбери. Во-вторых, Федоров собирается «открыть в Москве большой российский центр театрального и музыкального творчества», потому что коллективов в столице и по всей России такое множество, что им не хватает организованной централизации.

Из выступавших на конференции каждому нашлось, что сказать по случаю торжественного события. Актер Юрий Васильев, большой поклонник и друг этого театра, особо выделил постановку «Сон о дожде» продолжительностью всего 55 минут – он был поражен, «как можно без единого слова рассказать об истории страны». Назвав этот спектакль «лучшим патриотическим из тех, что он видел», Васильев пожелал дальнейшего процветания «детищу» Федорова. Выпускница детского театра и ныне популярная актриса Наталья Громушкина, которая из-за съемок не смогла присутствовать на пресс-конференции, по телефону вспоминала, что «выбор профессии во многом был связан с этим местом», и через пару-тройку лет пообещала привести своего ребенка в этот театр - «если он пройдет отборочный тур». Только что прилетевший из Краснодара Николай Басков в ответ на это уверил Наталью: «Гены хорошие, обязательно возьмут!». Кстати, пятикратно народный артист, по его словам, не мог не приехать на мероприятие, посвященное месту, где он делал первые шаги в творческой профессии. Его не остановило и то, что через пару часов он должен был выступать на концерте: «Я решил, что там подождут, а здесь - нет».

Интересно, что немногие знают историю «детского романа» Громушкиной и Баскова, который бегал в те годы «влюбленный до безумия». Неприметный мальчик поразил Наталью так, что они вместе прогуливали занятия. А на один из праздников Николай подарил ей духи «Climat», причем стоили они по тем временам целое состояние – 25 рублей! Стоит только догадываться, откуда у безработного и влюбленного Баскова было такое богатство, ведь за работу в ДМТЮА детям не платили, впрочем, как и сейчас. «Это были, пожалуй, самые лучшие 6 лет в моей жизни, - добавил Басков. - Ведь мы практически жили в театре. Сейчас мне это напоминает «Артек», откуда дети постоянно уезжали со слезами, только в сто раз лучше». Напоследок певец вспомнил, что помещение ему всегда казалось «минимум Театром Оперетты», а сейчас оно выглядит совсем игрушечно.

Певица Евгения Малахова также вспомнила, как уже в то время была поклонницей Баскова. «Когда Коля заходил иногда просто к Александру Львовичу, то девочки не хотели даже выглядывать, делая вид, что им все равно. А мне, наоборот, было интересно очень, я подглядывала за ним - ведь сам Коля пришел! Я тогда, помню, часто слушала его альбом», - делится воспоминаниями певица. Для нее те годы также остались чистым и веселым временем: столько репетиций, общения, новой информации поступало, что «было как-то странно, когда наступал выходной, и не нужно было ничего делать».

В завершении пресс-конференции Владимир Фишерман приоткрыл тайну создания сценариев для детских музыкальных театров и вместе со всеми участниками пригласил присутствующих на юбилей ДМТЮА, который в этом году отмечается с размахом. На праздничный концерт приглашены друзья театра – Надежда Бабкина, Александр Михайлов, резидент Comedy Club Тимур Родригез, Юрий Васильев и др., а также выпускники, включая не доехавшую до пресс-конференции Валерию Ланскую – звезду мюзикла «Монте-Кристо». Концерт будет состоять из двух частей: в первом «акте» маленькие актеры покажут сцены из спектаклей и расскажут о театре, а во втором зрителей ожидают выступления состоявшихся артистов. Праздничное мероприятие пройдет 24 ноября в Театре Эстрады.