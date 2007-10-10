Премьера «Салют, Испания!»

В феврале 1936 года в Испании победил на выборах Народный фронт. Он начал осуществлять первые демократические преобразования, но … В результате мятежа генерала Франко против республиканского правительства вспыхнула гражданская война. За событиями в Испании с огромным сочувствием следили советские люди. Все знали имена Долорес Ибаррури и Хосе Диаса, смотрели киновыпуски «К событиям в Испании», зачитывались «Испанским дневником» Кольцова.
Известный советский драматург Александр Афиногенов буквально за несколько недель пишет героико-романтическую пьесу «Салют, Испания!» - впервые отрывок из пьесы был опубликован на страницах вечернего издания 29 октября 1936 года. А через месяц спектакли по актуальной пьесе Афиногенова уже шли в театрах СССР.
В Ленинграде, в Театре драмы им. Пушкина премьера спектакля прошла 23 ноября. Осуществили постановку режиссеры Радлов и Петров, музыку написал Дмитрий Шостакович, оформил спектакль Николай Акимов. В роли Матери - Екатерина Корчагина-Александровская, а героический образ Пассионарии - Долорес Ибаррури создала Елизавета Жихарева ( это был её первый сезон в Александринке).
В этот же день, 23-го ноября, на сцене московского Малого театра тоже прошла премьера драмы «Салют, Испания!» в постановке Веры Пашенной и Азария Азарина, художник - Вадим Рындин.
«Пашенная обращается к руководству театра с просьбой разрешить ей поставить пьесу А. Афиногенова «Салют, Испания!». Но репертуарный план был слишком уплотнен. Тогда Вера Николаевна вместе с А. Е. Азариным берется поставить пьесу сверх плана в свободное от репетиций и спектаклей время. Разрешение получено, и, поддержанные группой артистов, зараженных их энтузиазмом, они в месячный срок ставят спектакль, в котором Вера Николаевна играла роль Долорес. Спектакль звучал актуально и имел успех»
(И.Полонская «Повесть о жизни»)
В театре им. МОСПС премьера прошла днем позже, 24-го ноября. Спектакль поставил Иван Берсенев, он же сыграл роль Хосе. Образ Матери, потерявшей на войне дочь, создала Серафима Бирман.
Героико-романтическая пьеса Александра Афиногенова была сдержанно воспринята критиками, но у зрителей имела успех. Пафос спектаклей передавался зрителям, зал замирал на последних сценах драмы.
«Генерал отдал приказ: "Выставить живую баррикаду!". Фашисты схватили женщин и построили их в одну линию во главе с матерью молодой героини Люсии. Фашистские солдаты стали за этой живой преградой. Смолкли выстрелы республиканцев... Тогда старая мать крикнула: "Стреляйте, братья! За нами стоят фашисты. Я благословляю пулю, которая пронзит меня!.. Стреляйте..."» (текст: Поджигатели Н. Шпанов)
А когда в финале появлялась Пассионария, её встречали криками не только массовки, но и всего зрительного зала…
обсуждение >>