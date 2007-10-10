Премьера «Салют, Испания!»

В феврале 1936 года в Испании победил на выборах Народный фронт. Он начал осуществлять первые демократические преобразования, но … В результате мятежа генерала Франко против республиканского правительства вспыхнула гражданская война. За событиями в Испании с огромным сочувствием следили советские люди. Все знали имена Долорес Ибаррури и Хосе Диаса, смотрели киновыпуски «К событиям в Испании», зачитывались «Испанским дневником» Кольцова.Известный советский драматург Александр Афиногенов буквально за несколько недель пишет героико-романтическую пьесу «Салют, Испания!» - впервые отрывок из пьесы был опубликован на страницах вечернего издания 29 октября 1936 года. А через месяц спектакли по актуальной пьесе Афиногенова уже шли в театрах СССР.В Ленинграде, в Театре драмы им. Пушкина премьера спектакля прошла 23 ноября. Осуществили постановку режиссеры Радлов и Петров, музыку написал Дмитрий Шостакович, оформил спектакль Николай Акимов. В роли Матери - Екатерина Корчагина-Александровская, а героический образ Пассионарии - Долорес Ибаррури создала Елизавета Жихарева ( это был её первый сезон в Александринке).В этот же день, 23-го ноября, на сцене московского Малого театра тоже прошла премьера драмы «Салют, Испания!» в постановке Веры Пашенной и Азария Азарина, художник - Вадим Рындин.В театре им. МОСПС премьера прошла днем позже, 24-го ноября. Спектакль поставил Иван Берсенев, он же сыграл роль Хосе. Образ Матери, потерявшей на войне дочь, создала Серафима Бирман.Героико-романтическая пьеса Александра Афиногенова была сдержанно воспринята критиками, но у зрителей имела успех. Пафос спектаклей передавался зрителям, зал замирал на последних сценах драмы.А когда в финале появлялась Пассионария, её встречали криками не только массовки, но и всего зрительного зала…