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Петербургский театр «Буфф» - в Москве

24 ноября
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24 ноября 2008
Немногим даже самым громким светским свадьбам на планете удаётся хотя бы приблизиться к числу упоминаний, которым обладают легендарные литературные «Женитьба Фигаро» и «Свадьба Кречинского». Петербургский театр «Буфф» выбрал для московских гастролей в год 25-летия беспроигрышную комедию Сухово-Кобылина. Нестандартное прочтение пьесы предлагает художественный руководитель «Буффа» Исаак Штокбант.
Первый театр-буфф открылся в Петербурге в 1870 году. На его сцене выступали артисты легких жанров: фокусники, мимы и певцы. После революции таких театров не стало. Только в 1983 году в Петербурге появился новый буфф: его открыл Исаак Штокбант. Этот своеобразный петербургский театр впервые приехал на гастроли в Москву. На сцене РАМТа они покажут оригинальный мюзикл «Казанова в России» и свою недавнюю премьеру «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина.
«Игромания – очень современная тема», - решил Исаак Штокбант. И поставил «Свадьбу Кречинского».
Исаак Штокбант, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Буфф»: «У нас в Питере игорных домов больше, чем булочных. Мне кажется, в Москве их тоже достаточно. Они уродуют душу человека».
Несмотря на актуальность темы, комедию Сухово-Кобылина Исаак Штокбант интерпретирует на классический манер, как костюмную историческую драму. С нешуточными театральными страстями.
Все артисты театра «Буфф» – в прошлом студенты Исаака Штокбанта. Шесть выпусков курса артистов эстрады петербургской театральной академии обучены им танцевать, петь и хохмить.
Расплюев Михаила Трясорукова составляет комический дуэт с главным героем - Кречинским в исполнении Евгения Александрова. Оба заслуженные артисты России и старейшие артисты театра «Буфф».
Евгений Александров служит в театре «Буфф» со дня основания.
Евгений Александров, заслуженный артист России: «Это только кажется, что 25 лет это много, а на самом деле ничего».
К предложению режиссера - играть Кречинского как серьезную драматическую роль - Евгений Александров отнесся с удовольствием.
Евгений Александров, заслуженный артист России: «У нас только три спектакля немузыкальных, чисто драматические, мюзиклы есть. Этот мне спектакль понравился безумно, Исаак Штокбант пригласил нас к себе и сказал: “Ребята, это не мюзикл, это драматический спектакль. Идем?” Я сказал: “Вперед!”».
Комедия «Свадьба Кречинского», возможно, самый серьезный спектакль в репертуаре «Буфф».
Исаак Штокбант, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Буфф»: «У нас идут все жанры, которые называют легкими жанрами: комедии, музыкальные комедии, мюзиклы».

Новости культуры
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персоны
Евгений АлександровМихаил Трясоруков
театры
РАМТСанкт-Петербургский театр "Буфф"

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