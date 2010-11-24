«Детский музыкальный театр юного актера»
и проект «Парад звездных кукол»
представили детский благотворительный проект «Когда куклы не забыты – они дают надежду!»
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24 ноября 2010 года ДМТЮА под руководством Александра Федорова, совместно с проектом «Парад звездных кукол» Светланы Пчельниковой представили два благотворительных спектакля, направленных на адресную медицинскую помощь одному из малышей, нуждающемуся в срочном лечении - подопечному Благотворительного фонда помощи детям с нарушениями иммунитета «Подсолнух» под руководством Тимура Бекмамбетова.
Спектакль «В детской»
по мотивам вокального цикла М.П. Мусоргского «Детская»
уже двадцать третий сезон радует своих зрителей на сцене ДМТЮА
. Юные «звездочки» театра сыграли спектакль для детей, опекаемых благотворительными фондами «Подсолнух»
, «Линия жизни»
, «Подари жизнь»
и «Подари надежду»
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Заслуженный артист России, основатель и руководитель ДМТЮА Александр Львович Федоров
провел для детей мастер-класс по актерскому мастерству и дал несколько советов, как выявить в себе актерский талант даже в юном возрасте. Президент Клуба Коллекционеров Кукол России, организатор Благотворительного проекта «Парад Звёздных Кукол»
, Президент НП «Международное Объединение Авторов Кукол» Светлана Пчельникова
провела мастер-класс по тому, как можно своими руками, фантазией, вдохновением и главное с помощью неповторимого детского воображения создать единственную авторскую куклу, как для себя, так и в подарок друзьям и близким.
Второй спектакль прошел тем же вечером, на него были приглашены многие семьи известных и светских персон с детьми. Гости смогли насладиться редкой экспозицией авторских звездных кукол. Помимо куклы Владимира Рычкаля «Бюст Владимира Путина»
и куклы «Белый ангел»
, впервые была представлена кукла юной актрисы ДМТЮА Жозефины Карр-Харрис
. Несмотря на юный возраст, Жозефина уже давно является коллекционером авторских кукол, и специально для этого благотворительного проекта она создала образ «Доброго ангела»
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Проект «Когда куклы не забыты – они дают надежду!»
целиком и полностью направлен на то, чтобы помочь подопечной Благотворительного фонда помощи детям с нарушениями иммунитета «Подсолнух»
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Проектом «Когда куклы не забыты – они дают надежду!» юные актеры ДМТЮА хотели привлечь внимание нас - взрослых - к трагичным, кажущимся страшными и безысходными, проблемам своих сверстников. Детство проходит, и мы быстро забываем тех кукол, в которые играли, с которыми засыпали, которых так любили.
Среди гостей вечера: Екатерина Лиепа
, Екатерина Одинцова
, Елена Ищеева
, Олег Рой
, Ирина Климова
, Вероника Боровик-Хильчевская
, Ирина Черняк
, Григорий Антипенко
, Оксана Федорова
, Ольга Будина
, Наталья Валевская
, Лидия Вележева
, Галина Мазаева
, Егор Пазенко
, Ольга Кабо
, Екатерина Гусева
, Олеся Судзиловская
, Виктория Толстоганова
, Любовь Толкалина
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