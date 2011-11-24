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«Pianomaniя classic»

24 ноября
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24 ноября 2011
«Pianomaniя classic»
Грандиозное шоу классической музыки «PianomaniЯ classic» под управлением Дмитрия Маликова прошло 24 ноября 2011 года в Государственном Кремлевском дворце. В программе «Pianomaniя classic»- величайшие хиты русской, советской и мировой классики, а также авторские произведения Дмитрия. «PianomaniЯ classic» собрал на одной сцене одновременно 180 артистов и музыкантов - симфонический оркестр, хор, русский балет. Программа поставлена по всем законам шоу-индустрии с учетом современных инноваций и новых сценических технологий. Аналогичное шоу с грандиозным успехом было представлено Дмитрием в декабре 2010 года на гастролях во Франции. Концерты, прошедшие при поддержке французских продюсеров, стали ярким заключительным аккордом культурных мероприятий Года России во Франции и Года Франции в России.
«Pianomaniя classic»«PianomaniЯ classic» является продолжением инструментальной и классической концепции Маликова, заложенной им еще в 2007 году. Именно тогда на сцене театра Московская Оперетта состоялись спектакли Дмитрия «PIANOMANIЯ». Программа оказалась настолько успешной, что музыканту пришлось дать сольные концерты в Москве дважды в течение одного года.
В «PianomaniЯ classic» Маликов, выпускник фортепианного факультета Московской консерватории, опирается на великие шедевры классической музыки. «Главная идея нового шоу - сделать классическую «Pianomaniя classic»музыку более близкой и понятной людям, более интересной и зрелищной, - говорит артист. - Мне хочется, чтобы на этот концерт пришли родители с детьми, пришла молодежь. Чтобы они смогли за один вечер услышать лучшие творения великих композиторов и, вполне возможно, открыть для себя и полюбить классическую музыку. Я два года упорно работал, стремясь создать грандиозный праздник классики, который бы удовлетворял вкусы самой разной аудитории. В общей режиссуре программы хоровые номера — «Кармина Бурана» Орфа, «Половецкие пляски» Бородина - сменяются танцевальными, на «Болеро» Равеля и «Лебедином озере» Чайковского идут симфонические вставки из произведений Шостаковича, Сметаны, звучат оперные хиты «Кармен», «Риголетто». Каждый номер — по 3—4 минуты (только «Болеро» даем полностью), так что зрителю скучно не будет».
«Pianomaniя classic»Режиссером-постановщиком концерта стал Андрей Сычев. Помимо самого Дмитрия Маликова, главными участниками представления будут Имперский русский балет Гедиминаса Таранды и Симфонический оркестр, солисты и хор театра «Новая опера». В шоу «PIANOMANIЯ classic» сам Дмитрий выступил не только как автор идеи и пианист, исполняющий классику, но и в совершенно новом для себя амплуа - ему предстоит дирижировать симфоническим оркестром!
«Pianomaniя classic»«Я буду дирижировать теми вещами, которые мне очень близки, которые я хорошо чувствую, — Адажио Альбинони, увертюра к «Вильгельму Теллю» Россини, «Риголетто» Верди, попурри из произведений Моцарта и вальс Шостаковича. Это крайне интересно, - признается музыкант. - Вообще, быть дирижером - это все равно, что быть полководцем! Раз - и отправил в наступление одну роту инструментов, а другой приказал затаиться и звучать потише. В общем, это такие замечательные ощущения, что я понимаю, например, того же Спивакова, который в последнее время предпочитает не играть, а дирижировать».
«Pianomaniя classic»Часть средств, вырученных от продажи билетов на «PIANOMANIЯ classic», пошло на строительство единственного в России реабилитационного центра для слепоглухих детей, возведением которого занимается Благотворительный фонд «Проникая в сердце», созданный Дмитрием Маликовым.

InterMedia
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персоны
Дмитрий МаликовВладимир СпиваковГедиминас ТарандаДмитрий Шостакович
театры
Московская опереттаТеатр Новая Опера

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