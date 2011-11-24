«Pianomaniя classic»

анонс

Значительным вкладом в интерпретацию Шекспира стал спектакль «Двенадцатая ночь» в МХАТ 2-м, премьера которого состоялась 26 декабря 1933 года.

20 февраля 2013

Московский академический театр сатиры представляет первую премьеру нового сезона «Люпофь»

Стас Николаев – актер. Он много занят в репертуаре театра, но среди этих работ нет ни одного современного названия. Для того, чтобы заполнить пробел Стас написал пьесу, и сам поставил ее на сцене «Чердак Сатиры».