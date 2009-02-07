«Сверчок» для Первой студии — то же, что «Чайка» для МХТ

анонс

Правительство РФ наградило премией в области культуры режиссера и актеров Малого театра, участвовавших в создании спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского.

25 февраля 2007

Последняя роль Зинаиды Райх

Лидер театрального авангарда, борец с академизмом, Мейерхольд в 1934 году обращается к забытой, диковинной в ту пору мелодраме "Дама с камелиями" (премьера 19 марта 1934 года на сцене ГосТИМа).