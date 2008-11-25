«Дачная трилогия» - в Москве

Со 2 по 4 декабря «Пикколо театро ди Милано» (Piccolo Teatro di Milano) и «Театри Унити» (Teatri Uniti) на сцене Государственного академического Малого театра представят свой спектакль по пьесе Карло Гольдони «Дачная трилогия» в постановке известного итальянского режиссера, актера театра и кино Тони Сервилло. Эта комедия была сыграна в Италии сто тридцать раз, имела успех в Берлине и на фестивале «Ute» в Бухаресте.

В основе спектакля лежат три произведения Карло Гольдони, объединенные одним сюжетом. Две семьи простых горожан проводят время в деревне, отдыхая на соседних виллах. Жизнь протекает за игрой в карты, за обедами, ужинами, зваными вечерами. В конце дачного периода все герои оказываются на грани финансового краха и вынуждены жениться из-за денег, жертвуя независимостью сердец и искренностью чувств.

«Кажется, что персонажи, с которыми мы встречаемся, рассказывают нам о сегодняшнем дне, о необходимости "казаться", а не "быть", об отчаянном и невротичном поиске счастья, об отсутствии возможности увидеть на горизонте что-то новое, которое в состоянии заменить устоявшиеся привычки. Гольдони предлагает нам трезвый и жесткий анализ своего мира, который является и нашим. Мира, где с чувствами и судьбами зачастую расправляются с холодной черствостью, как в двойной игре», – говорит режиссер Тони Сервилло.