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У ленкомовцев - новые награды!

26 ноября
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26 ноября 2008
Мастеров московского театра «Ленком» наградили знаками ордена Святого Александра Невского. Так именуется Высшая российская общественная награда, присуждаемая по результатам конкурса «За труды и Отечество».
В 2008 году среди лауреатов – художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, директор театра Марк Варшавер, актеры Инна Чурикова, Леонид Броневой, Александр Збруев, Олег Янковский. Торжественная церемония награждения состоялась 26 ноября в «Ленкоме».
Орден Святого князя Александра Невского «За труды и Отечество» был учрежден Петром Первым в 1724 году, но в 1917-м эта традиция, как и многие другие, канула в Лету. В 2002 году был учрежден конкурс по присуждению знака восстановленного ордена Святого Александра Невского. Его главная цель – отметить выдающихся государственных и политических деятелей, представителей промышленности, торговли, науки, медицины, образования, культуры, церкви, спорта, которые внесли весомый вклад в развитие России.
Среди первых лауреатов награды были Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артистки СССР Людмила Зыкина и Елена Образцова. Список награжденных продолжили актер Кирилл Лавров, художник Илья Глазунов, певица Ирина Архипова, физик Жорес Алферов, кинорежиссер Никита Михалков и другие.
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персоны
Ирина АрхиповаЛеонид БроневойМарк ВаршаверМарк ЗахаровАлександр ЗбруевЛюдмила ЗыкинаКирилл ЛавровНикита МихалковЕлена ОбразцоваИнна ЧуриковаОлег Янковский
театры
Ленком

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