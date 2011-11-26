Новогодний подарок от «Девочек из календаря»

Продюсерская компания «Независимый театральный проект»
выпустила к Новому Году уникальный календарь с фотографиями актрис, занятых в спектакле «Девочки из календаря»
.
История отчаянных домохозяек из Йоркшира (Англия), которые в благотворительных целях снялись обнаженными для календаря, известна всему миру. За десять лет календарь йоркширских девочек, сама идея которого изначально казалась пустой затеей и абсолютным бредом, собрал более 2 млн. фунтов стерлингов. На эти деньги построено дополнительное отделение онкологической больницы.
«Нас рано еще сбрасывать со счетов», -
девиз жизни героинь этой истории.
Многих эта благородная и хулиганская история растрогала, многих вдохновила.
Так, в 2003 году на экраны Великобритании вышел фильм «Calendar girls»
, основанный на реальных событиях, со звездами мирового кино в главных ролях (Хелен Миррен
, Джули Уолтерс
и другие).
А в 2008 году один из авторов сценария фильма Тим Ферт
превратил его в пьесу для театра.
Пьеса, рассказывающая об истории благотворительного демарша йоркширских дам, с каждым годом набирает популярность, она поставлена уже в 14 странах. Московская премьера состоялась в сентябре 2010 года.
Марина Дюжева
, актриса: «Уже год мы играем этот спектакль, год живем с этой историей. И с каждым спектаклем крепло ощущение, что необходим наш, то есть свой, календарь…»
Эльшан Мамедов
, продюсер: «На съемки своего календаря мы решились не сразу. В какой-то момент календари с обнаженной натурой буквально хлынули потоком, – кто-то снимался в знак протеста, кто-то в поддержку спортивных команд, кто-то в знак любви к национальному лидеру, кто-то от нечего делать. Так, что сомнений было много. Но верх одержали отчаянность наших прекрасных актрис и огромное желание помочь фонду «Жизнь»».
В календаре спектакля «Девочки из календаря»
снялись известные российские актрисы: Галина Петрова
, Анна Каменкова
, Марина Дюжева
, Александра Назарова
, Анна Якунина
, Любовь Матюшина
, Татьяна Рудина
, Елена Бирюкова
и Мария Рыщенкова
.
По признанию актрис, съемка в календаре была для каждой из них первым в жизни опытом фотосессии в стиле «ню».
Имидж актрис создавал известный стилист, мастер международного класса Руслан Татьянин
.
Фотограф-художник календаря - Мария Денисова
. Над дизайном работали Андрей Сенькин
и Елена Шестакова
.
Календарь распространялся исключительно за пожертвования благотворительному фонду «Жизнь»
.
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