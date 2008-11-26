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Детский музыкальный театр юного актёра. Юбилей

26 ноября
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26 ноября 2008
24 ноября Детский музыкальный театр юного актёра отметил 20-летие в Московском Государственном Театре Эстрады. В зале не было свободных мест: поздравить ДМТЮА с 20-летием пришли и те, с кем 20 лет назад театр ставил «Маугли» и «Тома Сойера», и те, с кем совсем недавно – «Чиполлино» и «12 месяцев». Среди них и именитые выпускники - певец Николай Басков, актриса Наталья Громушкина, участница группы «Рефлекс» Евгения Малахова, звезда мюзикла «Монте-Кристо» Валерия Ланская и другие.
Друзья театра также не могли пропустить столь знаменательное событие: прямо со съемок приехал актер Александр Михайлов, с выступления в Тюмени прилетела Надежда Бабкина, кроме того, виновников торжества поздравили Тимур Родригез и народный артист России Юрий Васильев. Трехчасовой концерт был поделен на две части: выступления нынешних воспитанников художественного руководителя ДМТЮА Александра Федорова и его «звездных» учеников. Все это время со сцены то и дело звучали слова благодарности в адрес Александра Львовича, а также пожелания дальнейшего процветания театра и обещания всяческой поддержки. Зрители и участники концерта были единодушны: «Такому театру мы не должны, а просто обязаны помогать».
Сегодня в театре занимаются 57 юных актеров. Художественный руководитель ДМТЮА Александр Федоров отобрал их за музыкальность и актерские способности.
Репертуар музыкального театра основан на мировой и русской классике. Здесь впервые в мире создали театральную версию произведения Мусоргского «В детской». Спектакль «Сон о дожде», в основу которого положен русский фольклор, отмечен личной грамотой патриарха всея Руси. Конечно, после такой школы выпускники на всю жизнь влюбляются в актерскую профессию.
Александр Федоров, худрук Детского музыкального театра юного актера: «Только учеников, которые продолжили путь, 147 человек! Вот это итог!»
После детского театра выпуск Эльвины Мухутдиновой всем составом поступил в ГИТИС. Потом актриса пела в самых нашумевших мюзиклах: «Норд-Ост», «12 стульев», «Кошки», «Мама Мия». И даже в незнакомой труппе с первого взгляда определяла своего.
Эльвина Мухутдинова, выпускница Детского музыкального театра юного актера: «Мы уже взрослые. Мне уже 30, всем моим друзьям 29-30. И все равно мы отличаемся. Мы более развитые, более духовно развитые».
В ближайших планах театра – официальная премьера спектакля «Московские истории». Потом для самых маленьких коллектив поставит «Вредные советы» Григория Остера. А еще в этом сезоне появятся «Запретные сказки» по мотивам американской и шведской фантастики.
Юбилейный вечер, сценарий которого написал давний друг театра Владимир Фишерман (Центр развития театра массовых зрелищ), как и полагается, начался с воспоминаний о том, как создавался театр, и сколько в него было вложено сил. Поэтому после шуточной истории о «сотворении театра Федоровым», озвученной ведущими – известными артистами Александром Жигалкиным и Эдуардом Радзюкевичем, - и видеокадров из жизни театра слово взял сам основатель ДМТЮА. Поблагодарив представителей префектуры ЦАО и управления культуры ЦАО, профессоров РАТИ (ГИТИСа), а также первую команду, которая немало сделала для процветания МТЮА, художественный руководитель вручил им хрустальные бессрочные билеты в театр.
Зрители увидели дебютный спектакль театра «Маугли», в котором были задействованы выпускники 2005-2007 годов и участники первого состава постановки. Затем юные актеры показали отрывок из любимой постановки Юрия Васильева «Сон о дожде», после чего с речью выступил Александр Михайлов, который едва успел на этот праздник. Помимо теплых слов, сказанных в адрес создателей, он прочитал стихотворение Геннадия Шпаликова «Бывают крылья у художников…». Одним из наиболее интересных моментов первого отделения стало исполнение фрагмента из мюзикла «Оливер», для которого Федоров собрал на сцене всех актеров, игравших роль Оливера в течении 20 лет. Кстати, впервые в этом образе на сцену ДМТЮА вышла актриса Юлия Зыкова, которая подарила публике романс «Белая акация». «Все, что я сейчас умею, - это вы, Александр Львович», - поблагодарила Юлия своего наставника. Перед антрактом зрителям показали поставку из готовящегося спектакля «Вредные советы» Григория Остера с участием самых маленьких воспитанников Александра Федорова.
Второе - «звездное» - отделение открыл Николай Басков, который исполнил легендарную песню «Памяти Карузо». Выход певца на сцену не обошелся без сюрприза: где-то в недрах видеокартотеки была найдена запись маленького Коли, рассказывающего о том, кем он хотел быть. «Я бы хотел стать и учителем, и космонавтом, и актером - и все это возможно только в театре», - четко объяснил будущий «золотой голос России». После этого трогательного момента артист погрузился в ностальгию, вспоминая былые времена и ощущения от первых заграничных игрушек, открытия для себя 57 видов колбасы, подаренных ему первых джинсов – и все это было на гастролях театра, который выезжал и в Швецию, и в Германию, и в США. Растроганный Николай продолжил выступление песней «Шарманка», которую в унисон спел вместе с залом. Уходить из Театра Эстрады он не спешил и, несмотря на плотный рабочий график, спустился со сцены, сел в первый ряд и посмотрел концерт до конца. На смену ему вышли другие выпускники Федорова, которые показали номер из мюзикла «Mamma Mia!», «Dancing Queen».
Продолжила череду поздравлений Валерия Ланская с песней из популярного мюзикла «Нотр Дам де Пари». Женя Малахова и ее соратницы по «Рефлексу» завели зал «Танцами», да так увлеклись, что даже после остановки «минусовой» фонограммы продолжили петь а капелла под зрительские аплодисменты. Выпускница театра, популярная актриса театра и кино Наталья Громушкина, исполнила партию своей героини из мюзикла «Чикаго». Актриса так волновалась, что назвала своего друга по театру Баскова Александром. «По Фрейду» – пошутил сидевший в первом ряду Басков.
Юмористические нотки в программу внесли Юрий Васильев, представший в образе Хулио Иглесиаса – со свойственными певцу манерой поведения, и характерными фразами, и Тимур Родригез, подготовивший миниатюру про русский рэп, якобы исполненный мэтрами российской эстрады – Михаилом Боярским, Игорем Николаевым и Людмилой Гурченко. В финале вечера к зрителям вышла Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня», попавшие прямо «с корабля на бал». Улетев утром на выступление в Тюмень, певица не могла пропустить юбилей ДМТЮА и не прийти поздравить своего друга и режиссёра Александра Федорова. Праздничный концерт завершился композицией «Тополя» - любимой песней худрука театра, «семейного психолога и просто доброго, хорошего человека Александра Львовича Федорова».
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персоны
Надежда БабкинаНиколай БасковМихаил БоярскийЮрий Васильев (II)Наталья ГромушкинаЛюдмила ГурченкоАлександр ЖигалкинЮлия ЗыковаЮлия Зыкова (II)Валерия ЛанскаяАлександр МихайловИгорь Николаев (II)Эдуард РадзюкевичТимур Родригез

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Детский музыкальный театр юного актёра. Юбилей фотографии
Детский музыкальный театр юного актёра. Юбилей фотографии
Детский музыкальный театр юного актёра. Юбилей фотографии
Детский музыкальный театр юного актёра. Юбилей фотографии
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