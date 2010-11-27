Театр им. В.Ф.Комиссаржевской - премьера спектакля «Tosca»

Многие знают о существовании оперы «Тоска», написанной известным итальянским композитором Джакомо Пуччини, но лишь некоторым известно, что первоначально драму с этим названием написал французский драматург Викторьен Сарду для знаменитой актрисы Сары Бернар. Политические авантюры времен первых завоеваний Наполеона переплетаются в сюжете с любовной интригой.Режиссеры Любиша Ристич и Нада Кокотович предложили театру им.В.Ф.Комиссаржевской поставить хореодраму «Tosca», где свободно сочетаются драма, балет и опера, и спектакль «реализуется посредством этих похожих вещей, потому что нет искусств - есть единое Искусство». Актеры произносят текст либретто под указания дирижера и музыку оперы в стилизованной хореографической мизансцене.В спектакле театра им.В.Ф.Комиссаржевской – пролог, основное действие и эпилог. Действие пролога - середина лета 1806 года, где мы знакомимся с секретарем французского посольства в Риме Шатобрианом - философом, путешественником и автором «путевых заметок». Именно он получает задание от министра внутренних дел Фуше организовать при Посольстве празднование Дня республики и пригласить некую балетную труппу для участия в нем … В этой труппе скрывается опасный революционер в качестве балетного танцора. Вместе с ним, буквально «перепрыгнувшим через стену», зрители оказываются в гуще событий оперы «Тоска»… В эпилоге, обозначенном как «спустя 20 лет», дождливым вечером встречаются Шатобриан и Фуше…«Tosca» театра им.В.Ф.Комиссаржевской – об ужасе и величии перемен, о том, как влияют политические события в мире, стране на каждого из нас, как рушат наши судьбы, нашу любовь, нашу жизнь. Это трагичная и красивая история любви на фоне утонченной и проникновенной музыки знаменитого Джакомо Пуччини.народный артист России Ефим Каменецкий, заслуженные артисты России Анатолий Горин, Евгений Иванов, заслуженный работник культуры России Александр Вонтов, артисты Иван Васильев, Владимир Крылов, Артур Мкртчян, Родион Приходько, Денис Пьянов, Александр Ронис, Владимир Чернышев и др.– вид музыкально-сценического представления, обладающего сюжетом, который излагается в повествовательных сценах с помощью пантомимы и танца. Некоторые источники трактуют этот жанр как жанр хореографии, который стал предтечей классического балета. Он главенствовал в XVIII веке, а в XIX на смену ему пришел романтический балет. Но хореодраму не забыли - возрождение наступило в 20-е годы двадцатого века, а сегодня к ней обращаются как к альтернативе классики.(Sardou) (7.9.1831, Париж, - 8.11.1908, там же)Французский драматург, член Французской академии, автор около 60 пьес самых разных жанров – от социальных и сатирических комедий и комедий с острой интригой до водевилей, фарсов, мелодрам и исторических драм.В Советском Союзе в первые годы после революции «Тоска» получила новое название «В борьбе за Коммуну». Либретто создали Виноградов и Спасский. Главной героиней стала русская революционерка Жанна Дмитриева. Её возлюбленным был Арлен, коммунар. Его соперником — Галифе, начальник версальских войск.