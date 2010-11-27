Молчание – золото: пластическая драма «Муму»

Пластическая драма «Муму». Премьера 27 и 28 ноября 2010 года - Санкт-Петербургский государственный драматический театр «Комедианты».
Слово - серебро, а молчание - золото.
О рассказе И.С. Тургенева «Муму».
«Тургенев не побоялся заглянуть в душную каморку дворового, где есть лишь одно утешение - водка. Он описал нам существование этого русского «дяди Тома» с таким художественным мастерством, которое, устояв перед двойною цензурой, заставляет нас содрогаться от ярости при виде этого тяжкого, нечеловеческого страдания» (А. И. Герцен)
«Под дворником Герасимом разумеется олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаления к себе и в себя, его молчания на все запросы, его нравственных, честных побуждений...» (И.С. Аксаков)
Заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин о спектакле «Муму»:
«Немногословность» русского мужика, отдававшего всего себя непосильному труду, уходит корнями в сам уклад жизни крестьянской России, формировавшийся веками. Отсюда выбор жанра - «пластическая драма». Спектакль театра «Комедианты» практически без слов. В глухоту и немоту погружаются все обитатели усадьбы, и немота Герасима оказывается самой звенящей и пронзительной. Даже Барыне здесь не нужно говорить, ей достаточно жеста, и всё вокруг подчиняется ее воле.
Такой образ, Барыня - командарм, генерал, связан с ответом на тот самый злосчастный вопрос « Зачем Герасим утопил Муму», почему не ушел с ней? Потому что у него в генах, как и у миллионов русских людей, была заложена иерархия подчинения, та самая, на которой основывается работа государственной машины. Когда под барабанный бой Барыня в присутствии дворни отдает приказ о том, что Муму нужно уничтожить, Герасим не может не подчиниться, иначе что-то разрушится, порядок вещей, сложившийся веками».
«Муму» в постановке театра «Комедианты» ни в коем случае нельзя назвать спектаклем детским. Это рассказ Тургенева, прочтенный между строк и вновь переосмысленный.
Песни - народный фольклор - полноценная часть действия. Помимо этого создан своеобразный визуальный ряд - проекция картин русских художников. Так возникают изображения усадьбы, реки, военных действий - это есть суть художественного оформления спектакля. Оригинальная сценическая версия сочетает в себе современный пластические формы и самобытность и очарование народного фольклора.
О создателях спектакля:
Режиссер - постановщик
- заслуженный деятель искусств России, основатель и главный режиссер театра «Комедианты» Михаил Александрович Левшин.
Автор спектаклей театра «Волки и овцы» по А. Островскому, «Записные книжки Тригорина» по Т. Уильямсу, «В Париж» по А.Чехову и др. Постановки М.А.Левшина вызывают одинаковый интерес и у широкой публики, и у требовательных специалистов, приглашаются на самые престижные фестивали страны.
Хореограф - постановщик
- заслуженный деятель искусств России,хореограф, режиссёр по пластике, Сергей Иванович Грицай.
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, лауреат Всесоюзных конкурсов (1984, 1988), лауреат Национальной театральной премии России «Золотая Маска» и других престижных премий.
Актёры:
Филипп Азаров
в роли «Герасима», Наталья Терехова
и Алёна Киверская
в роли «Татьяны», Анатолий Ильченко
в роли «Капитона», Лариса Климова
в роли «Любовь Любимовны», Роман Притула
в роли «Антипки», Сергей Бледных
в роли «Гаврилы», Ольга Яковлева
в роли «Барыни», Екатерина Белова
, Юлия Бурцева, Людмила Никитина, Анастасия Пижель
, Станислав Воронецкий
, Виталий Кравченко
, Дмитрий Рудаков
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