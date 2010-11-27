Молчание – золото: пластическая драма «Муму»

анонс

18 июля 1910 Кинематографы являются серьезными конкурентами театрам! Публикация в «Петербургской газете» от 18 (31) июля 1910 года: Антрепренеры столичных театров серьезно озабочены: распространившиеся за последнее время в неимоверном количестве кинематографы являются более чем серьезными конкурентами театрам и отбивают от последних массу публики.

8 декабря 2006 Названы лауреаты премии Станиславского На торжественной церемонии в отеле "Балчуг Кемпински" были вручены престижные театральные премии Станиславского.

14 сентября 1942 Новый театр в блокадном Ленинграде История осад знает героическое строительство оборонных сооружений. Но в ней не упоминается о создании театров.