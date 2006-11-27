VIII международный театральный фестиваль NET

анонс

25 февраля 2007 Первая «Золотая маска» Театральная премия "Золотая Маска" была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, оперетта/мюзикл, театр кукол).

20 февраля 2013 «Hand Made» В Санкт-Петербурге с 2 по 5 мая прошел первый фестиваль российских пластических театров «Hand Made».

20 февраля 2013 В Москве - Благотворительный театральный марафон! 3 марта в столице открылся Первый Благотворительный театральный марафон в поддержку старейших отечественных актеров.