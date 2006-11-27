Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

VIII международный театральный фестиваль NET

27 ноября
Все года

Театральная хроника >>
27 ноября 2006
С 27 ноября по 6 декабря 2006 года в Москве прошел международный театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр). Каждый год этот фестиваль предлагает новый ракурс, новый срез театрального процесса и знакомит московских зрителей с лучшими образцами мирового сценического искусства. Центральной темой восьмого фестиваля стал невербальный театр. В спектаклях, представленных на NET-2006, слово либо не звучит вовсе, либо его объём и значение минимальны. Преимущество отдаётся языку тела, пространства, фактур и вещей.
В фестивале принимали участие Русский инженерный театр АХЕ и мексиканский театр Linea de Sombra, которые вместе создали спектакль «Фауст в кубе», Компания Ио Стромгрена (Норвегия) со спектаклем «Госпиталь». Театр дю Радо, Одеон – театр Европы, Осенний фестиваль (Франция) представили спектакль «Кода», Группа «dreamthinkspeak» (Великобритания) – спектакль «Не оглядывайся», Театральная группа «Клипа» (Израиль) – спектакль «Орфей». Спектакли разнообразны как по жанру (environmental theatre, contemporary dance, пластический театр, театр предметов, "традиционный" драматический театр), так и по интонации (от задушевной до жесткой). Также в рамках фестиваля состоялась встреча с режиссёром Штефаном Кэги – одним из основателей и участников неформальной творческой группы Rimini Protokoll, работающей в технике документального театра. Завершают программу спектакли "Федра. Золотой колос" режиссёра Андрiя Жолдака (Театр Наций, Россия) и «Соня» по рассказу Татьяны Толстой режиссера Алвиса Херманиса (Новый рижский театр, Латвия).
В театральном центре на Страстном в рамках проекта «Золотая лекция» прошли встречи с актёрами и режиссёрами, представляющими свои театральные проекты.

Информация сайта www.netfest.ru.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Первая «Золотая маска»
Первая «Золотая маска»
Театральная премия "Золотая Маска" была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, оперетта/мюзикл, театр кукол).
«Hand Made»
«Hand Made»
В Санкт-Петербурге с 2 по 5 мая прошел первый фестиваль российских пластических театров «Hand Made».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.
Валентина Дулова
22 ноября ушла из жизни актриса, педагог Валентина Дулова.

День рождения >>

Иван Бровин
Наталья Бузько
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Арсений Постнов
Клавдия Хабарова
Кёртис Армстронг
Майкл Вартан
Надя Грэй
Брюс Ли
Ежи Пихельский
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Премьеры ТВ

Медное солнце
26 ноября
НТВ
Колдовское озеро
30 ноября
ТВЦ
Любовь и Сакс
1 декабря
Культура
Любовь по ошибке
1 декабря
Россия 1
Никто, кроме нас
1 декабря
Россия 1
От имени моей дочери
1 декабря
Первый канал
Синичка-2
1 декабря
ТВЦ
За пропастью во ржи
2 декабря
Первый канал

ревью