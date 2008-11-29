Театр Станиславского: Сезон премьер

анонс

12 мая 2010 Премьера в Театре имени Пушкина Герои американского фильма "Пули над Бродвеем" вышли на московскую сцену. Театр имени Пушкина показал спектакль по пьесе, написанной по мотивам сценария фильма Вуди Аллена.

19 мая 1953 Об ослаблении идеологического контроля Записка Отдела науки и культуры ЦК КПСС об «ослаблении идеологического контроля за содержанием и качеством исполнения репертуара».