Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Остановка на Беговой» с Виктором Славкиным

29 ноября
Все года

Театральная хроника >>
29 ноября 2010
«Остановка на Беговой» с Виктором СлавкинымЦентр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина - новый проект «Остановка на Беговой».
29 ноября 2010 - «Остановка на Беговой» с Виктором Славкиным.
Ведущий беседы - Григорий Заславский.
Виктор Славкин – один из самых известных отечественных драматургов, сценарист, автор юмористических рассказов.
«…драматургия похожа на архитектуру. Строительство пьесы нужно поверять инженерным расчетом».
«…пришли новые люди, я не хочу повторить ошибки …устраивать выволочку следующему поколению».
Первые пьесы Виктора Славкина относились к театру гротеска, абсурда - одноактные «Оркестр» (1965), «Плохая квартира» (1966), «Мороз» (1968). Тогда же Марк Розовский поставил «Плохую квартиру» в «Нашем доме», и эти пьесы широко ставились студенческими театрами по всей стране. Огромную известность принесла Виктору Славкину пьеса «Взрослая дочь молодого человека» - написанная в 1975 году, она была поставлена в 1979 году Анатолием Васильевым на сцене Московского театра имени Станиславского. В 1985 году в Театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Серсо».
Кроме того, драматург работал для кино и телевидения - писал сценарии мультфильмов («Пуговица», «Черно-белое кино», «Расскажите сказку, доктор»), был одним из создателей и ведущих телепередачи «Старая квартира». Судьбе поколения шестидесятых посвящена книга Славкина «Памятник неизвестному стиляге».
Арт-директора программы «Остановка на Беговой» - Григорий Заславский, журналист, театральный критик, автор книг, статей, передач и Георг Жено, режиссер, основатель и художественный руководитель Театра им. Йозефа Бойса, куратор документального театра в Театре.DOC.

Ссылки по теме:
«Остановка на Беговой» с Михаилом Угаровым и Максимом Курочкиным!
«Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко
«Остановка на Беговой» с Маратом Гацаловым
Остановка на Беговой

ЦДР
версия для печати
персоны
Анатолий Васильев (IV)Георг ЖеноМарк РозовскийВиктор Славкин
театры
Театр на ТаганкеТеатр.docХимкинский театр "Наш дом"ЦДРЭлектротеатр "Станиславский"

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Товарищ капитан, вам телефонограмма!
Товарищ капитан, вам телефонограмма!
В 1955 Армен Борисович Джигарханян поступил в Ереванский театрально-художественный институт (курс А.К.Гулакяна, окончил в 1958) и с первого курса, студентом начал свою сценическую деятельность, участвуя в спектаклях Ереванского русского драматического театра.
Выпускной-2010
Выпускной-2010
В Москве на корабле «Vatel» 30 июня состоялся прием в честь выпускников театральных ВУЗов России, где лучшим студентам и педагогам вручили премии СТД РФ.
Первый сбор труппы будущего театра "Современник"
Первый сбор труппы будущего театра "Современник"
Прошел первый сбор труппы будущего театра "Современник", состоявшей из выпускников Студии молодых актеров. Как вспоминал Олег Табаков, старые актеры МХАТа называли членов Студии: "Вот они, наши будущие гробокопатели".
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Татьяна Комарова
Елена Кузьмина (II)
Евгений Миронов
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Хулио Алеман
Мишель Дюшоссуа
Францишку Куоку
Эндрю МакКарти
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Премьеры ТВ

Жить ради любви
27 ноября
1+1
Колдовское озеро
30 ноября
ТВЦ
Любовь и Сакс
1 декабря
Культура
Любовь по ошибке
1 декабря
Россия 1
Никто, кроме нас
1 декабря
Россия 1
От имени моей дочери
1 декабря
Первый канал
Синичка-2
1 декабря
ТВЦ
За пропастью во ржи
2 декабря
Первый канал
Тайны госпожи Кирсановой
3 декабря
Россия 1

ревью

«Артемис Фаул»
Ролики фильмов
«Артемис Фаул»
Глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами.