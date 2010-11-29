«Остановка на Беговой» с Виктором Славкиным

анонс

20 февраля 2013 На Страстном раздали «Гвозди» 2 февраля в Москве в седьмой раз была вручена премия СТД России, присуждаемая исключительно столичным коллективам. Лучшим спектаклем признан «Берег утопии» РАМТ.

8 октября 2006 Товарищ капитан, вам телефонограмма! В 1955 Армен Борисович Джигарханян поступил в Ереванский театрально-художественный институт (курс А.К.Гулакяна, окончил в 1958) и с первого курса, студентом начал свою сценическую деятельность, участвуя в спектаклях Ереванского русского драматического театра.

20 февраля 2013 Выпускной-2010 В Москве на корабле «Vatel» 30 июня состоялся прием в честь выпускников театральных ВУЗов России, где лучшим студентам и педагогам вручили премии СТД РФ.